YouTube détecte enfin les vidéos IA : l’IA Slop, les vidéos fabriquées et les Deepfakes étiquetés

Depuis mai 2026, la plateforme YouTube n’attend plus que les créateurs avouent d’eux-mêmes avoir utilisé l’intelligence artificielle pour fabriquer leurs vidéos, parce que franchement, beaucoup ne le faisaient pas.

Désormais, un système de détection automatique tourne en permanence pour repérer les contenus générés par IA, même quand le créateur fait semblant de rien. La machine analyse les fichiers vidéo en profondeur : signatures numériques cachées dans les métadonnées, patterns visuels typiques des outils IA, et détection directe si la vidéo a été créée avec les propres outils de YouTube comme Veo ou Dream Screen.

Une fois repérée, la vidéo se retrouve étiquetée “IA” de façon bien visible, sous le lecteur pour les vidéos classiques, directement sur l’image pour les Shorts. Et si l’étiquette colle, elle reste.

Pourquoi YouTube décide d’étiqueter les vidéos IA

Depuis que les outils d’IA générative permettent à n’importe qui de fabriquer des vidéos ultra-réalistes en quelques clics, la plateforme s’est retrouvée inondée de contenus synthétiques souvent impossibles à distinguer du vrai à l’œil nu.

Deepfakes, fausses déclarations de personnalités publiques, intox médicales ou financières montées de toutes pièces, le risque pour les utilisateurs lambda est réel et sérieux.

YouTube avait bien demandé aux créateurs de déclarer leur usage de l’IA dès 2024, mais ça n’a pas suffi. Trop peu jouaient le jeu. S’ajoute à ça une pression réglementaire croissante : les gouvernements exigent désormais des plateformes qu’elles identifient clairement les contenus synthétiques, notamment dans les domaines politiques, sanitaires et financiers. YouTube n’avait donc plus vraiment le choix.

Ce que ça change concrètement pour les créateurs de vidéos sur Youtube

Pour ceux qui font des vidéos, ce nouveau système impose de revoir quelques habitudes. Bonne nouvelle d’abord : l’étiquette IA ne pénalise pas le référencement ni l’algorithme de recommandation; une vidéo taguée IA n’est pas enterrée pour autant.

En revanche, les créateurs qui tentent de planquer leur utilisation de l’IA s’exposent à des sanctions. Ceux dont la vidéo serait mal étiquetée par erreur peuvent contester la décision, un filet de sécurité appréciable.

Mais l’essentiel du changement est dans les habitudes de travail : vérifier les métadonnées des fichiers exportés, déclarer honnêtement l’usage de l’IA, et rester à jour sur les règles de YouTube qui évoluent vite sur ce sujet.

Depuis juillet 2025, la plateforme traque aussi plus activement le spam généré par IA et les contenus inauthentiques. L’IA est tolérée, même bienvenue, mais à condition d’être utilisée de façon transparente et responsable. Ce système de détection combine métadonnées, analyse algorithmique et labels visibles pour identifier les vidéos IA, protégeant ainsi les utilisateurs tout en maintenant la transparence.

Rappelons que dans sa lettre annuelle publiée le 21 janvier 2026 ‘What’s coming to YouTube in 2026’, le PDG Neal Mohan annonce une offensive renforcée visant à assainir la plateforme, durcir sa politique contre l’IA Slop et les deepfakes afin de protéger aussi bien les utilisateurs que les créateurs. Cette action vise à lutter contre la prolifération de contenus générés par intelligence artificielle de faible qualité.

Tekiano