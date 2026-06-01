Journée mondiale sans tabac : de l’importance de protéger les jeunes contre la dépendance au tabac et l’addiction nicotinique!

La Journée mondiale sans tabac est célébrée chaque année 31 mai dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaire indique que ces célébrations s’insèrent dans le but de mettre en lumière les risques pour la santé liés au tabagisme et d’appeler à l’adoption de politiques efficaces visant à réduire sa consommation.

Cette journée a pour slogan “Démasquons les tactiques de séduction – luttons contre la dépendance à l’égard du tabac et contre l’addiction nicotinique” et incite à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux industries du tabac et de la nicotine qui conçoivent leurs produits pour enfermer les jeunes dans le cycle de l’addiction.

L’OMS précise que 40 millions d’adolescentes et d’adolescents (âgés de 13 à 15 ans) dans le monde consomment du tabac alors que 15 millions d’adolescentes et d’adolescents (âgés de 13 à 15 ans) dans le monde utilisent déjà la cigarette électronique.

Les adolescentes et les adolescents ont en moyenne neuf fois plus de risques de vapoter que les adultes, précise encore l’organisation qui ajoute que Le tabac continue de causer la mort de près de 8 millions de personnes chaque année dans le monde, dont un grand nombre de non-fumeurs exposés au tabagisme passif.

À cette occasion, la Tunisie a concentré ses efforts sur la lutte contre le tabagisme et la réduction de ses conséquences sanitaires et sociales, en appelant à ne pas fumer en présence d’enfants, compte tenu de ses effets négatifs en général et sur la santé des enfants et des générations futures en particulier, tout en soulignant l’importance de sensibiliser aux bienfaits du sevrage tabagique pour la santé, à travers l’organisation d’activités de formation et de sensibilisation ainsi que de programmes destinés à différentes tranches d’âge.

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, l’âge moyen du premier tabagisme en Tunisie est d’environ 7 ans seulement, ce qui reflète la gravité du ciblage précoce des enfants et des adolescents par les produits du tabac et la nicotine. La tranche d’âge des 15-17 ans représente également une part importante des fumeurs, avec une demande croissante pour les cigarettes électroniques par rapport aux cigarettes traditionnelles.

Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la santé a appelé à l’interdiction de tous les produits du tabac et de la nicotine aromatisés, y compris les cigarettes électroniques, estimant que des arômes tels que le « menthol », le « chewing-gum » et la « barbe à papa » contribuent à attirer les enfants et les jeunes en masquant le goût réel du tabac et en augmentant les risques de dépendance.

Les chiffres nationaux et internationaux soulignent la gravité persistante du phénomène, la Tunisie enregistrant chaque année environ 13 000 décès liés à des maladies causées par la consommation de tabac, dont une part importante concerne des non-fumeurs exposés au tabagisme passif.

L’enquête nationale sur les pratiques physiques (2020-2022) a également révélé que plus de 83,2 % des Tunisiens ne pratiquent aucune activité physique régulière, tandis que le taux d’activité physique chez les enfants (de 6 à 12 ans) ne dépasse pas environ 12,2 %, ce qui souligne l’importance du lien entre la promotion du sport et la prévention du tabagisme.

L’enquête mondiale sur le tabac chez les jeunes de 2024 a révélé que 14,1 % des élèves consomment des produits du tabac, et ce pourcentage grimpe à 22,8 % si l’on inclut les cigarettes électroniques. Les résultats ont également montré que 76,8 % des fumeurs ont tenté d’arrêter au cours de l’année écoulée, tandis que 36,2 % des jeunes sont exposés à la fumée de tabac à l’intérieur des habitations et 49,4 % dans les lieux publics fermés.

Tekiano avec TAP