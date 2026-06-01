LG dévoile ses nouvelles solutions SDV saluées par Google

LG Electronics (LG) a présenté sa dernière génération de solutions d’info-divertissement embarqué (IVI) et de véhicules définis par logiciel (SDV), qui ont reçu un accueil positif de la part de Google et de plusieurs constructeurs automobiles internationaux.



Basées sur Android Automotive OS (AAOS) et AAOS SDV, ces solutions permettent de gérer les principales fonctions du véhicule tout en offrant une expérience de divertissement avancée aux occupants.

Parmi les innovations présentées figure une technologie capable de contrôler simultanément plusieurs écrans embarqués à l’aide d’un seul système sur puce (SoC). Alimentée par la nouvelle plateforme Snapdragon® Cockpit de Qualcomm Technologies, cette solution garantit une expérience fluide pour la navigation, les informations du véhicule et les contenus multimédias, tout en réduisant les coûts d’intégration pour les constructeurs.

LG propose également une expérience personnalisée pour chaque passager grâce à des profils utilisateurs dédiés, au partage de contenus, au contrôle parental et à une interface vocale améliorée permettant de piloter facilement les principales fonctions du véhicule.

Google a notamment salué les performances, la qualité de l’expérience utilisateur et la flexibilité de la solution de LG, confirmant ainsi la solidité du partenariat entre les deux entreprises dans le développement des véhicules définis par logiciel.

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