Match Tunisie vs Autriche : où regarder le match amical préparatif pour la Coupe du monde 2026 du 01 juin?

La sélection tunisienne affronte l’Autriche dans un match amical de préparation à la Coupe du monde 2026. La rencontre se dispute lundi 01 juin 2026 à partir de 19h45 (heure tunisienne) à l’Ernst-Happel-Stadion, à Vienne.

C’est une étape importante dans la préparation des Aigles de Carthage avant le grand rendez-vous mondial prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les hommes de Sabri Lamouchi poursuivent leur montée en puissance après un stage de préparation d’une semaine à Tabarka.

Le sélectionneur national a d’ailleurs annoncé qu’il alignera une équipe très proche de celle qui représentera la Tunisie lors du Mondial 2026.

Un second test de haut niveau attend également les Aigles de Carthage le 6 juin face à la Belgique. Ces rencontres doivent permettre au staff technique de finaliser ses choix avant l’entrée en lice officielle de la Tunisie.

Lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la Tunisie affrontera la Suède le 15 juin, le Japon le 21 juin et les Pays-Bas le 26 juin.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Autriche en direct live sur Al Wataniya 1, Servus TV, Sport TV 2 ainsi que sur le bouquet BeIN Sports.

Tekiano