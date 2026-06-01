Météo en Tunisie : orages et pluies attendues dans l’après-midi

La Météo en Tunisie affiche un ciel nuageux à très nuageux. Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues, lundi 01 juin 2026 dans l’après-midi, sur les régions de l’ouest du pays avant de s’étendre localement aux zones de l’est du centre et du sud, selon un bulletin de l’Institut national de la météorologie (INM).

Les précipitations pourraient être localement abondantes, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid et Kairouan, où les cumuls les plus importants devraient atteindre entre 20 et 40 mm.

Le vent soufflera de secteur est, faible à modéré et deviendra relativement plus fort près des côtes nord, l’après-midi. La mer sera peu agitée à moutonneuse sur les côtes nord.

Les températures seront en légère hausse avec des maximales comprises entre 26 et 31 degrés dans régions côtières et les hauteurs et entre 31 et 35 degrés ailleurs.

L’INM prévoit également des chutes de grêle par endroits ainsi que des rafales de vent lors de l’apparition des cellules orageuses.