Bac 2026 en Tunisie : Tout ce qu’il faut savoir avant le début des épreuves attendues du 3 au 10 juin

Le calendrier éducatif clôture l’année scolaire 2025-2026 avec les épreuves écrites de l’examen national bac 2026 dont la session principale, débute officiellement ce mercredi 3 juin pour se poursuivre les 4, 5, 8, 9 et 10 juin.

Cette année, ce sont pas moins de 162 435 candidats qui se présenteront devant les jurys, répartis entre établissements publics (83 %), établissements privés (12 %) et candidats libres (5 %).

Pour les accueillir dans les meilleures conditions, le ministère de l’Éducation tunisien a mobilisé 5 988 centres d’examen à travers tout le territoire national, soit 88 centres de plus que lors de la session 2025.

Le dispositif comprend également 27 centres de dépôt des épreuves, 7 centres de collecte et de distribution, ainsi que 32 centres de correction.

Le ministre Noureddine Nouri a tenu à rassurer les familles en confirmant que tous les préparatifs organisationnels et logistiques ont été finalisés dans les délais, en étroite collaboration avec les ministères des Technologies de la communication, de la Santé et de l’Intérieur.

Lutte renforcée contre la triche au baccalauréat : tolérance zéro

La lutte contre la fraude figure au cœur des priorités du ministère pour cette session. S’appuyant sur les données de 2025, où le taux de tricherie avoisinait 0,6 %, les autorités ont mis en place un ensemble de mesures préventives strictes pour endiguer tout débordement.

Le personnel encadrant les centres d’examen a bénéficié d’une formation spécifique à la détection des tentatives de fraude, notamment celles impliquant des dispositifs électroniques de plus en plus sophistiqués.

Les parents sont expressément appelés à sensibiliser leurs enfants : lunettes connectées, écouteurs discrets et téléphones portables sont formellement interdits dans les salles. À noter qu’un simple téléphone en possession d’un candidat, même éteint, est considéré comme une fraude avérée.

Des espaces dédiés au dépôt des effets personnels et des appareils électroniques ont été aménagés à l’entrée de chaque centre afin de faciliter cette procédure et d’éviter toute ambiguïté.

Calendrier du BAC 2026 en Tunisie

Des chiffres qui révèlent l’évolution des choix des lycéens tunisiens

Au-delà de la logistique, les statistiques de cette session du BAC 2026 offrent un éclairage précieux sur les tendances qui façonnent l’enseignement secondaire tunisien. On observe une progression spectaculaire dans les sections technologiques et économiques : les sciences de l’informatique bondissent de 14 549 à 18 916 candidats, l’économie et gestion grimpe de 49 229 à 56 201, et les sciences techniques progressent de 20 455 à 21 677 inscrits.

À l’inverse, les filières traditionnelles accusent un recul, avec les lettres passant de 27 079 à 26 685 candidats et les sciences expérimentales reculant de 30 496 à 28 780.

Cette édition se distingue également par ses profils atypiques : le doyen des candidats est âgé de 75 ans et concourt en section sport, tandis que la benjamine n’a que 16 ans en section mathématiques.

Des mesures d’accessibilité ont été prévues pour 1 127 candidats nécessitant du temps supplémentaire, 54 candidats recevront des sujets en braille, 132 bénéficieront d’une police agrandie, et 30 candidats passeront les épreuves en milieu carcéral.

les résultats de la session principale du baccalauréat seront annoncés le mardi 23 juin 2026.

Tekiano