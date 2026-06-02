Concours Tunisie : Tunisair Handling recrute 165 candidats pour les postes en CDI

La société Tunisair Handling, spécialisée dans les services d’assistance au sol dans les aéroports tunisiens annoncé l’ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 165 agents sous contrats à durée indéterminée (CDI).

Cette campagne de recrutement concerne plusieurs spécialités techniques et opérationnelles destinées à renforcer les équipes de l’entreprise.

Les postes ouverts couvrent différents profils, notamment des agents d’exploitation, des chauffeurs, des techniciens en mécanique générale, en électricité automobile, en soudure et en peinture, ainsi que des agents polyvalents chargés de la manutention des bagages et des opérations de nettoyage. Les recrutements se feront à travers des épreuves et des tests de sélection organisés par la société.

Selon le communiqué publié par Tunisair Handling, les candidatures doivent être envoyées exclusivement par courrier recommandé avec accusé de réception avant le 8 juin 2026. Les dossiers doivent être adressés à l’adresse suivante : 2, rue des Métiers Orientale 2, 2035 Ariana.

L’avis de recrutement de Tunisair Handling

La compagnie a également précisé qu’un lien officiel permet d’accéder à l’ensemble des détails du concours, aux conditions de participation ainsi qu’aux documents nécessaires pour constituer le dossier de candidature.

Tekiano