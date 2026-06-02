L’aéroport de Tabarka-Aïn Draham accueille un premier vol en provenance de Pologne

Il s’agit du premier vol touristique, avec 190 passagers à bord, programmé dans la région par une agence de voyage étrangère pour le compte d’un tour-opérateur de renommée internationale, a indiqué à l’Agence TAP le délégué régional au tourisme, Issa Marouani.

Ce vol coïncide avec le début de la saison touristique et constitue un indicateur important reflétant l’intérêt des touristes étrangers pour la région de Tabarka-Aïn Draham en tant que destination émergente capable de proposer une variété de produits touristiques en s’appuyant sur son riche potentiel touristique et environnemental, ses paysages naturels et son héritage culturel.

D’autres vols transportant des touristes notamment en provenance de Pologne et de République tchèque sont prévus dans la région jusqu’au mois d’octobre 2026.

Tekiano avec TAP