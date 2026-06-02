L’Artiste Nidhal Yahyaoui présente son nouveau spectacle Gourbi à la salle 4ème art à Tunis. La présentation de ce nouveau projet musical, qui pioche dans la tradition orale tunisienne, se fera en avant-première samedi 06 juin 2026.

GOURBI explore les répertoires traditionnels tunisiens dans une approche électronique, acoustique et immersive. La voix, les percussions et les instruments populaires tunisiens y tissent un dialogue entre archives sonores, textures modernes et récits collectifs.

Dans l’Afrique du Nord traditionnelle, le gourbi est une habitation modeste, composée de quelques pièces uniquement éclairées par une porte. Un espace simple, souvent associé aux classes populaires, où l’intérieur et l’extérieur ne sont séparés que par un seuil.

Le spectacle GOURBI de Nidhal Yahyaoui emprunte son nom à cet espace. C’est un lieu de passage et de transformation. Un endroit où l’on ferme la porte le temps d’une écoute attentive, avant de l’ouvrir à nouveau pour partager ce qui s’y est révélé. Comme un arrangement musical qui transforme une matière ancienne sans jamais la trahir.

Depuis plusieurs années, Nidhal Yahyaoui explore les répertoires musicaux de différentes régions de Tunisie. Chants, mélodies et pratiques instrumentales transmis de génération en génération constituent une mémoire vivante qu’il collecte, transmet et réinterprète au fil de ses rencontres artistiques.

Avec GOURBI, cette mémoire devient une matière en mouvement. Les musiciens invités à participer au projet s’approprient ces répertoires à travers leurs propres sensibilités. Les mélodies se déplacent, les rythmes se transforment, les instruments dialoguent avec de nouvelles textures sonores.

La voix de Nidhal Yahyaoui traverse cet espace, portée par des sonorités électroniques, rock et acoustiques qui rencontrent les timbres des instruments traditionnels tunisiens. Présents sur scène, enregistrés ou transformés, ces instruments demeurent au cœur du projet comme les témoins d’un patrimoine toujours vivant.

GOURBI n’est ni une reconstitution ni une archive. C’est un espace de création où mémoire collective et expériences individuelles se rencontrent pour produire de nouvelles formes d’écoute. Une rencontre antérieure entre ce qui a été transmis et ce qui reste encore à inventer.

Tekiano avec Communiqué