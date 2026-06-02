Météo en Tunisie : ciel peu à partiellement nuageux, pluies attendues l’après-midi au centre-ouest

La Météo en Tunisie affiche un ciel peu à partiellement nuageux, mardi 02 juin 2026, sur la plupart des régions du pays, avec possibilité d’apparition de cellules orageuses, accompagnées de pluies éparses.

Ces pluies sont attendues l’après-midi, sur les hauteurs du centre ouest, d’après l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 28 et 33 degrés, aux régions côtières et aux hauteurs, et entre 33 et 38 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur sud, relativement fort, près de côtes Est, et faible à modéré, sur le reste des régions. La mer sera peu agitée.