Hyundai Tunisie et l’IACE renforcent leur partenariat à travers deux conventions stratégiques 

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Hyundai Tunisie et l’IACE renforcent leur partenariat à travers deux conventions stratégiques 

L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises et Hyundai annoncent la signature de deux  conventions de partenariat marquant une nouvelle étape dans leur collaboration au  service de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

La première convention porte sur le renouvellement du partenariat entre Hyundai et les  Journées de l’Entreprise 2026, organisées par l’IACE, à l’occasion de la 40ᵉ édition de ce  rendez-vous économique majeur en Tunisie.

À travers ce renouvellement, Hyundai réaffirme son engagement aux côtés de l’IACE et  son attachement aux Journées de l’Entreprise, devenues au fil des années une  plateforme incontournable de dialogue et d’échange entre dirigeants d’entreprise,  décideurs économiques et acteurs publics.

La seconde convention vient renforcer et élargir le cadre de coopération entre les deux  partenaires à travers la mise en place d’offres et de conditions préférentielles sur les  véhicules Hyundai au profit des membres de l’IACE.

Cette initiative illustre la volonté commune de rapprocher davantage le partenariat des  attentes concrètes de la communauté entrepreneuriale, dans un contexte économique  marqué par de profondes mutations et de nouveaux enjeux de compétitivité, de mobilité  et d’investissement.

À travers ces deux conventions, Hyundai Tunisie et l’IACE réaffirment leur ambition communes  de soutenir les dynamiques entrepreneuriales, de favoriser les échanges entre acteurs  économiques et de contribuer au renforcement d’un environnement propice à  l’investissement, à l’innovation et au développement de l’entreprise tunisienne.

Communiqué

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