La Tunisienne Aziza Seddik réalise une première mondiale dans l’aviation civile : première femme au monde certifiée formatrice

Aziza Seddik vient de décrocher en ce début juin 2026 une distinction qui la fait entrer dans l’histoire mondiale dans le domaine de l’aviation civile. La directrice du Centre régional de formation en sûreté de l’aviation de l’OACI à Tunis a obtenu une accréditation internationale délivrée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (agence spécialisée des Nations Unies), dans le cadre de son programme avancé de formation.

Elle devient, officiellement, la première femme au monde à être certifiée instructrice internationale dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Une première absolue, confirmée par le centre lui-même.

On ne décroche pas cette accréditation par hasard ni par ancienneté. Elle sanctionne une maîtrise concrète des standards les plus exigeants de la profession, notamment sur le volet théorique spécialisé de la sûreté aérienne, un domaine en constante évolution, soumis à des menaces qui se renouvellent sans cesse et où les failles ne sont pas permises.

Le centre de Tunis, qu’Aziza Seddik dirige, s’inscrit dans le réseau mondial des Aviation Security Training Centres, connu sous le sigle ASTC, qui regroupe plus de 35 centres actifs répartis dans les cinq régions de l’OACI.

Chacun de ces centres est accrédité pour délivrer des formations alignées sur les normes internationales, en réponse aux déficiences identifiées par le programme d’audit universel de l’organisation. Tunis est l’un des plus actifs de ce réseau, en Afrique comme dans le monde arabe.

Parcours de Aziza Seddik: un parcours qui ne doit rien au hasard

Avant de diriger ce centre depuis 2015, Aziza Seddik a conduit la délégation tunisienne lors de sa toute première participation à la réunion de haut niveau de la sécurité de l’aviation civile sous l’égide de l’OACI, à 24 ans, et devenait du même coup la première femme arabe à siéger à cette rencontre annuelle de référence.

Titulaire d’une licence en droit de l’Université Internationale de Tunis, elle a complété son profil en 2018 par une formation certifiante à l’ENAC de Toulouse, l’école française de l’aviation civile, elle-même centre ASTC reconnu par l’OACI.

Elle y a obtenu sa licence officielle d’instructrice. Depuis 2016, elle coordonne également les activités liées au programme TRAINAIR PLUS de l’OACI, pierre angulaire du développement des formations internationales dans le secteur.

Au-delà du palmarès individuel, cette reconnaissance internationale envoie un message clair sur le positionnement de la Tunisie dans les métiers stratégiques de l’aviation. Elle consolide le centre de Tunis dans son rôle de plateforme de référence pour la formation et le renforcement des capacités à l’échelle régionale, et ouvre la voie à une influence tunisienne accrue au sein même des programmes d’instruction de l’OACI.

Une pionnière qui s’inscrit dans une histoire plus longue

Cette performance n’émerge pas du vide. Elle prolonge une tradition tunisienne bien ancrée : celle de femmes qui, depuis les années 1980, ont investi les métiers les plus techniques de l’aéronautique, des cockpits de Tunisair aux avions de combat, des vols commerciaux aux fonctions d’expertise internationale.

Aziza Seddik change simplement l’échelle. En juin 2026, elle hisse pour la première fois une femme au sommet de la certification mondiale en sûreté de l’aviation. Une première qui appartient à la Tunisie et à l’histoire.

Tekiano