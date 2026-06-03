Météo en Tunisie : températures en hausse

La Météo en Tunisie se caractérise par des températures en hausse, mercredi 03 juin 2026. Le ciel est partiellement nuageux sur la plupart des régions avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies, l’après-midi, sur les hauteurs ouest du nord et du centre, puis ultérieurement sur les régions est.

Vent de secteur nord-ouest sur le nord et de secteur sud virant vers le secteur est sur le centre et le sud, relativement fort à localement fort près des côtes nord et sur le sud avec phénomènes de sable réduisant la visibilité horizontale, la nuit. Vent faible à modéré ailleurs.

Mer agitée à localement très agitée dans le nord et peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales sont comprises entre 28 et 33 degrés dans les régions côtières du nord et du centre et les hauteurs, entre 34 et 39 degrés dans le reste des régions et atteignant 41 degrés dans le sud-ouest avec vent de sirocco.