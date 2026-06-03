Tunisie – Bac 2026 : épreuve de philosophie pour les différentes sections

Les futurs bacheliers tunisiens ont passé en ce mercredi 3 juin 2026, l’épreuve de philosophie du baccalauréat 2026. Les candidats tunisiens des différentes sections ont reçu trois modèles d’examen en ce premier jour.

Nous partageons avec vous dans ce qui suit les examens de philosophie du bac Tunisien 2026 relatives aux sections Lettres (coefficient 4) et les sections sciences expérimentales, mathématiques, techniques, informatiques et économie gestion (coefficient 1), et Sport (coefficient 1,5).

Examen Philosophie section Lettres bac 2026

Examen Philosophie sections sciences expérimentales, mathématiques, techniques, informatiques et économie gestion bac 2026

Examen Philosophie section sport bac 2026

Tekiano