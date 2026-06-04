Gabès Cinéma Fen à CinéMadart avec une sélection engagée de films arabes et internationaux

Le festival Gabès Cinéma Fen propose une programmation exceptionnelle au CinéMadart de Carthage du 3 au 23 juin 2026. Cette initiative met à l’honneur une sélection de films marquants de la 8e édition du festival, offrant au public tunisien une immersion dans un cinéma engagé venu de Palestine, du Liban, d’Irak, du Maroc et de Suisse.

À travers des œuvres documentaires et de fiction, cette programmation explore des thèmes profondément humains liés à la mémoire, à la résistance, à l’identité et aux bouleversements traversant le monde arabe contemporain.

Les films présentés interrogent les réalités de la colonisation, de l’exil, de la tyrannie et de l’effacement culturel, tout en donnant la parole à des cinéastes porteurs de regards singuliers et puissants.

Le cycle s’est ouvert mardi 3 juin avec le film ‘With Hasan in Gaza’ du réalisateur palestinien Kamal Aljafari, un documentaire de 1h46 qui plonge dans la mémoire de Gaza à travers une approche sensible et poétique.

Mercredi 04 juin le public pourra découvrir le film Le gâteau du président ‘The President’s Cake’ du cinéaste irakien Hasan Hadi, une fiction de 1h55 explorant les fractures sociales et politiques en Irak contemporain.

Mardi 9 juin, le documentaire ‘Who is still alive’ du réalisateur suisse Nicolas Wadimoff sera projeté, précédé du court-métrage palestinien ‘I’m glad you’re dead now’. Cette soirée mettra en lumière des récits marqués par la mémoire collective et les blessures persistantes du conflit palestinien.

La programmation se clôture mardi 23 juin avec le film Souraya mon amour du Libanais Nicolas Khoury, un documentaire de 1h17 précédé du court-métrage marocain ‘L’mina’ de Randa Maroufi. Cette dernière soirée promet une réflexion cinématographique sur l’amour, la mémoire et les réalités sociales du monde arabe.

Avec cette collaboration entre Gabès Cinéma Fen et le CinéMadart, le festival confirme sa volonté de promouvoir un cinéma d’auteur indépendant, ouvert sur les grandes questions politiques, sociales et culturelles de la région.

Tekiano