L’association AGEOS et le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies UNOOSA signent un accord de coopération

L’African Association for Geospatial Development (AGEOS), basée à Tunis, a signé récemment un protocole d’accord (MoU) avec le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies (United Nations Office for Outer Space Affairs “UNOOSA”) basé en Autriche.

L’objectif de cet accord est la mise en place d’un Bureau Régional d’Appui (RSO) et soutien des activités de la plateforme des Nations Unies pour l’information spatiale en vue de la gestion des catastrophes et des interventions d’urgence.

Cet accord de coopération, qui couvre une période de 3 ans renouvelable, stipule la mise en place, en Tunisie, d’un Bureau Régional d’Appui (Regional Support Office – RSO) pour la contribution à la mise en œuvre des activités de la plateforme des Nations Unies pour l’information spatiale en vue de la gestion des catastrophes et des interventions d’urgence (UN-SPIDER).

Les deux parties sont convenues de collaborer sur les thèmes suivants :

Accéder aux ressources spatiales et promouvoir leur utilisation pour la gestion des catastrophes et des interventions d’urgence, par le partage de données et l’appui à l’innovation et l’entreprenariat grâce à l’expertise technique d’AGEOS ;

– Collaborer à des initiatives de renforcement des capacités pour promouvoir les technologies de l’information spatiale dans la gestion des catastrophes et des interventions d’urgence et par la fourniture de conseils ;

– Partage des ressources dans les activités d’intérêt commun, y compris la diffusion des méthodes et résultats de l’analyse des observations de la Terre des projets UN-SPIDER ;

– Partage d’opportunités de formations et de bourses d’études à l’international dans le secteur du spatial.

L’African Association for Geospatial Development (AGEOS), co-fondée et présidée par Pr. Nesrine Chehata, est une organisation non gouvernementale tunisienne engagée dans la promotion des données et technologies géospatiales, et de l’intelligence artificielle appliquée au géospatial au service du développement durable en Tunisie et en Afrique.

AGEOS œuvre notamment pour soutenir l’adaptation aux changements climatiques, la réduction des risques de catastrophes, la gestion durable des ressources naturelles et le développement de territoires plus résilients.

Ses activités portent sur le renforcement des capacités, la coopération scientifique et technique, l’innovation, ainsi que sur la sensibilisation et le partage des connaissances et des bonnes pratiques.

L’association encourage également l’utilisation des données spatiales et des technologies géospatiales pour la surveillance environnementale, la gestion des risques naturels, l’aide à la décision et l’appui aux politiques publiques.

L’UNOOSA est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme des Nations Unies relatif aux utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, du renforcement de la coopération internationale dans les activités spatiales et dans l’utilisation des sciences et technologies spatiales pour parvenir à un développement durable : économique, social et scientifique, en particulier au profit des pays en développement.

Tekiano avec communiqué