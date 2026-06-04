Météo en Tunisie : ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie affiche un ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions, jeudi 04 juin 2026. Les températures sont en légère baisse avec des maximales comprises entre 26 et 31 degrés dans les régions côtières et les hauteurs, entre 32 et 37 degrés dans le reste des régions.

Vent de secteur est relativement fort à localement fort sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré ailleurs. La mer est agitée. Un vent de sirocco dans les régions sud ou les températures atteignent 42 degrés dans le sud-ouest.