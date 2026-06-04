Ramy Ayach et Racha Rizk animent 2 concerts au Théâtre de l’Opéra de Tunis

A l’occasion de la fête de la musique, célébrée le 21 juin de chaque année, le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise deux soirées exceptionnelles, animées par de grandes stars de la musique arabe, l’artiste syrienne Racha Rizk le 13 juin et la star libanaise Ramy Ayach le 21 juin 2026.

L’Orchestre Symphonique Tunisien sous la baguette de Shady Garfi accompagnera la célèbre artiste Racha Rizk et ce samedi 13 juin 2026 à 20h00. La chanteuse, compositrice et pédagogue syrienne est reconnue pour la richesse de sa voix et sa maîtrise des répertoires orientaux et classiques.

Racha Rizk s’est également illustrée auprès du grand public grâce à ses interprétations de génériques de dessins animés arabes cultes et à ses collaborations mêlant tradition et modernité.

Le jour officiel de la Fête de la Musique, la star libanaise Ramy Ayach montera sur scène aux côtés de l’Orchestre National Tunisien, dirigé par Youssef Belheni, dimanche 21 juin 2026 à 20h00.

Rami Ayach Chanteur et compositeur libanais parmi les grandes figures de la pop arabe contemporaine qui est apprécié pour son style mêlant romantisme, musique orientale et sonorités modernes.

Sa carrière internationale et son engagement humanitaire lui ont valu une place importante sur la scène musicale du monde arabe. Son spectacle pour célébrer la musique et la chanson clôturera ainsi en beauté cette célébration.