Carthage Symphony Orchestra rend hommage aux Rahbani à Tunis avec le spectacle “Bahebak ya Lebnan”

Le Carthage Symphony Orchestra donnera rendez-vous aux mélomanes mercredi 17 juin 2026 à 20h au Théâtre de l’Opéra de Tunis à travers un concert exceptionnel intitulé ” Bahebak ya Lebnan : Échos des Rahbani”.

Cette soirée musicale rendra hommage à deux grandes figures de la musique libanaise : Assi Rahbani, dont on commémore les 40 ans de la disparition, et Ziad Rahbani, disparu il y a un an. À travers cette création symphonique, l’orchestre célèbrera l’héritage artistique d’une famille qui a profondément marqué la scène musicale arabe contemporaine.

Sous la direction du chef d’orchestre Hafedh Makni, le public découvrira une relecture symphonique originale des œuvres emblématiques des Frères Rahbani ainsi que du célèbre Groupe des Cinq.

Il s’agit d’un voyage à travers des œuvres des Rahbani, père, oncle et fils, éventuellement celles chantées par Fairouz, ainsi que de compositeurs libanais ayant collaboré avec Assi Rahbani, comme Zaki Nassif, entre autres.

Le spectacle musical verra aussi la participation du chef de chœur Mourad Gaâloul et le compositeur Wassim Makni, chargé de la lecture et de l’adaptation symphonique de ce répertoire mythique.

Les organisateurs promettent une immersion musicale mêlant émotion, mémoire et modernité, portée par la richesse orchestrale du Carthage Symphony Orchestra et le répertoire singulier des Frères Rahbani.

À travers Bahebak ya Lebnan, la scène de l’Opéra de la Cité de la Culture de Tunis vibrera au rythme des grandes mélodies libanaises et des chansons engagés qui ont traversé les générations et continuent à séduire les générations actuelles.

Les billets sont disponibles sur le site Teskerti et aux guichets de la Cité de la Culture de Tunis.

Tekiano