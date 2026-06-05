Goethe-Institut Tunis revient avec ses projections en plein air dans le cadre de Ciné-Jnina (programme)

Le Goethe-Institut Tunis renouvelle son rendez-vous culturel estival et transforme une nouvelle fois son jardin en cinéma à ciel ouvert. Pour cette cinquième édition de Ciné-Jnina, six projections de films allemands sont prévues tous les jeudis à 21h, du 11 juin au 16 juillet 2026.

Cette programmation met à l’honneur le cinéma allemand contemporain à travers une sélection variée mêlant drame romantique, science-fiction, thriller historique, documentaire et films pour le jeune public, tous projetés en version originale sous-titrée en français.

La programmation débutera le 11 juin avec Orphea in Love d’Axel Ranisch, une histoire d’amour singulière entre une jeune soprano estonienne et un délinquant sourd.

Le 18 juin, place à The Trouble with Being Born de Sandra Wollner, un film troublant explorant les liens entre mémoire, identité et intelligence artificielle.

Le 25 juin, le Goethe-Institut proposera une soirée spéciale dédiée aux familles avec la projection d’une sélection de courts-métrages d’animation allemands pour enfants et les très jeune de 4 et 6 ans, accompagnée d’activités de coloriage et de pop-corn.

Le 02 juillet, le public découvrira Rote Sterne überm Feld de Laura Laabs, un thriller criminel autour d’un secret enfoui dans une petite ville allemande, puis Kokon de Leonie Krippendorff, chronique sensible de l’adolescence dans le Berlin de l’été 2018.

La clôture se fera le 16 juillet avec Dancing Pina de Florian Heinzen-Ziob, un documentaire consacré à l’héritage artistique de la chorégraphe Pina Bausch.

Au fil des années, les soirées cinéma du Goethe-Institut sont devenues l’un des événements culturels gratuits les plus appréciés de l’été à Tunis.

Au-delà des projections, ces rendez-vous offrent au public une expérience culturelle unique dans une ambiance détendue et chaleureuse, au cœur de la capitale. Avec cette initiative, le Goethe-Institut confirme son engagement dans la diffusion du cinéma allemand et dans le rapprochement culturel entre la Tunisie et l’Allemagne à travers des œuvres contemporaines accessibles à tous.

Les amateurs du septième art pourront assister gratuitement aux différentes projections proposées par le Goethe-Institut Tunis dans le cadre convivial du jardin situé rue du Sénégal à Tunis.

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis