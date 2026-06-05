Le champion du monde et olympique Firas Katoussi remporte la médaille de bronze lors de la Presidents Cup Europe

Le champion du monde et olympique tunisien Firas Katoussi a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des -87 kg lors de la Coupe du Président de la Fédération internationale de taekwondo (FIT-World Taekwondo), organisée du 4 au 7 juin à Nuremberg, en Allemagne.

Katoussi s’est incliné en demi-finale face au Croate Kraban Vito sur le score de 1-2.

Il s’agit de la première participation tunisienne à cette Coupe du Président de la FIT, une compétition de catégorie G-3 qui offre de précieux points pour le classement mondial (jusqu’à 30 points), et qui constitue une étape préparatoire aux Jeux méditerranéens prévus à Tarente, en Italie (21 août-3 septembre 2026).

La délégation tunisienne seniors (hommes et dames) engagée dans cette compétition est composée de six taekwondoïstes : Firas Katoussi (-87 kg), Mohamed Khalil Jendoubi (-68 kg), Farès Boujemaa (68 kg), Adam Selmi (58 kg), Chaïma Toumi (62 kg) et Ikram Dhahri (53 kg).

Tekiano avec TAP