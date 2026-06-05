LumpDolls : la campagne de Carrefour Tunisie avec l’Association des Malades du Cancer primée à l’international

Réalisée en collaboration avec l’Association des Malades du Cancer (AMC), la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein : LumpDolls, poursuit son parcours international et remporte un Bronze aux AdForum PHNX Awards 2026 et devient finaliste aux D&AD Awards 2026 à Londres.

Ces distinctions viennent confirmer le positionnement de la campagne LumpDolls parmi les campagnes tunisiennes les plus remarquées à l’international, dans un univers créatif où l’idée, l’exécution et l’impact sont évalués au plus haut niveau.

Née autour des poupées artisanales issues de la poterie de Sejnane, la campagne transforme un symbole du patrimoine tunisien en support de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein.

Ces poupées s’inspirent du savoir-faire des femmes de Sejnane, dont les compétences en poterie sont inscrites depuis 2018 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

À travers une idée simple, culturelle et profondément humaine, LumpDolls a permis de transmettre un message de prévention essentiel de manière accessible, mémorable et émotionnelle.

La campagne se distingue par sa capacité à réunir trois dimensions rarement associées avec autant de force : un enjeu de santé publique, un ancrage culturel tunisien et une idée créative immédiatement compréhensible. En transformant un objet artisanal en média de prévention, LumpDolls dépasse le cadre publicitaire pour devenir un outil de sensibilisation à fort impact.

Être finaliste aux D&AD Awards constitue une reconnaissance particulièrement sélective dans l’industrie créative mondiale. Cette sélection place LumpDolls parmi les rares campagnes tunisiennes à avoir été distinguées dans l’écosystème D&AD, une référence historique de la publicité, du design et de la créativité à impact.

Pour Mourad Naili, Sous-Directeur Marketing de Carrefour Tunisie, ce parcours confirme la capacité d’une idée locale à porter un message universel :

« Ce qui rend LumpDolls particulière, c’est sa capacité à partir d’un élément très local, la poupée artisanale de Sejnane, pour porter un message universel de prévention. Sa reconnaissance aux D&AD Awards et aux AdForum PHNX Awards confirme qu’une idée tunisienne, lorsqu’elle est juste, utile et sincère, peut trouver sa place dans les compétitions créatives les plus exigeantes au monde. »

Ces nouvelles distinctions viennent s’ajouter à un parcours international déjà rare pour une campagne tunisienne de marque, marqué par plusieurs reconnaissances dans des compétitions majeures :

● Shortlistée aux D&AD Awards à Londres

● Shortlistée aux Cannes Lions

● Double Shortlist au-x Epica Awards: Public Interest – Health & Safety et Cultural Insights

● Gold aux ARF David Ogilvy Awards à New York

● Silver aux Jay Chiat Awards de la 4A’s à New York

● Bronze aux Loeries en Afrique du Sud

● Bronze aux AdForum PHNX Awards

● Gold à l’African Cristal Festival à Casablanca

À travers cette campagne, Carrefour Tunisie illustre le rôle qu’une marque peut jouer lorsqu’elle met sa puissance de communication au service d’une cause d’intérêt public, en créant un lien entre patrimoine, prévention et impact social.

Cette reconnaissance internationale vient également saluer le travail collectif des équipes de Carrefour Tunisie, de l’Association des Malades du Cancer, de Saatchi & Saatchi MEA, de Publicis Impact et de l’ensemble des partenaires ayant contribué à donner à cette idée une portée au-delà des frontières.

Le film: https://www.youtube.com/watch?v=UsOsG6WUhPU

Communiqué

Lire aussi:

Les femmes de Sejnane transforment leur savoir-faire en un message fort contre le cancer du sein