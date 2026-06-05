Météo en Tunisie : ciel peu nuageux sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie affiche un ciel peu à partiellement nuageux, vendredi 05 juin 2026, sur la plupart des régions du pays, d’après un bulletin, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent souffle du secteur Est, relativement fort au sud, avec des phénomènes locaux de sable. Il sera faible à modérée, ailleurs. La mer est agitée au golfe de Gabès, et peu agitée à localement agitée, ailleurs.

Les températures maximales sont comprises entre 27 et 32 degrés, près de côtes, et entre 33 et 38 degrés, ailleurs, pour atteindre les 42 degrés, au sud ouest et à l’extrême sud, avec des coups de sirocco, locales.