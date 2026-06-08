Dhafer Youssef attendu au festival international de Hammamet FIH 2026

Le grand artiste tunisien Dhafer Youssef, grand maître de l’oud et voix singulière du jazz contemporain, marquera sa présence à la scène du Festival international de Hammamet (FIH), dont la 60ème édition est prévue du 11 juillet au 13 août 2026, après onze ans d’absence.

Selon le site et la page officiels de l’artiste, le vocalise et compositeur Dhafer Youssef se produira lors de la deuxième soirée du festival, soit le 12 juillet 2026. Ce concert s’inscrit dans le cadre de “Shiraz Summer Tour”, une tournée estivale consacrée à son dixième album et qui traversera la Belgique, la France, la Tunisie, l’Italie et l’Allemagne.

Dhafer Youssef avait signé sa toute première participation au Festival international de Hammamet lors de la soirée de clôture de sa 51ème édition, en 2015, en effectuant un retour très attendu sur sa terre natale, où il a présenté en avant-première nationale Birds Requiem, son dernier album en date.

Avec ce projet salué par la critique internationale et classé parmi les dix meilleurs albums de jazz en France et dans plusieurs pays, Dhafer Youssef franchissait une nouvelle étape dans sa recherche musicale à travers une œuvre particulièrement personnelle et ambitieuse.

En 2026, le jazzman tunisien revient avec l’album Shiraz, sorti en novembre 2025 sous le label ACT Music, son album le plus intime et sans doute le plus accompli. Enraciné dans les traditions soufies et la musique arabe, cet opus tisse avec finesse jazz, musique de chambre et sonorités contemporaines à travers des compositions dédiées à son épouse, Shiraz Fradi, dans un vibrant hommage à l’amour et à la résilience.

“Shiraz” marque également le lancement du nouveau groupe international de Dhafer Youssef, réunissant le pianiste Daniel García, le trompettiste Mario Rom, le bassiste Swaéli MBappé et le batteur Tao Ehrlich. Ensemble, ils ouvrent un nouveau chapitre dans le parcours de Dhafer Youssef, dont l’univers singulier se déploie à la croisée du jazz et des musiques du monde.

Tekiano avec TAP