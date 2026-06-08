L’INSAT élue ‘Best IEEE RAS Student Chapter in the World’ à l’ICRA 2026 : un exploit historique pour la robotique en Tunisie

L’INSAT franchit une nouvelle étape historique dans la robotique tunisienne. Lors de l’IEEE ICRA 2026, la 42ᵉ édition du plus grand congrès mondial en robotique qui s’est tenue à Vienne, le club étudiant IEEE RAS Student Chapter de l’INSAT a reçu le prestigieux titre de « Best IEEE RAS Student Chapter in the World ».

Cette distinction qui a été attribuée au cours d’un événement d’envergure rassemblant plus de 8 000 participants du monde répartis entre chercheurs, ingénieurs et étudiants, consacre l’engagement, l’innovation et l’excellence pédagogique des étudiants tunisiens.

Le prix récompense des années d’efforts collectifs effectués au sein du club estudiantin de l’INSAT : organisation d’événements internationaux, participation à des compétitions, actions de formation et bénévolat scientifique.

Parmi les réalisations ayant contribué à cette consécration figurent l’organisation du National Robotics Weekend (NRW), devenu un rendez‑vous international accueillant conférenciers et ateliers, la participation remarquée à des compétitions comme Eurobot et NXP, ainsi que l’accueil du IEEE MENA SYP Congress, qui a fédéré des centaines de jeunes chercheurs et étudiants d’Afrique et Moyen‑Orient.

La délégation INSAT présente à Vienne

La remise du trophée à l’ICRA 2026 a vu la représentation de l’INSAT par quatre étudiants : Tayssir Trabelsi (IMI3), Emna Taghlet (IIA4), Mohamed Amine Elkadhi (IIA4) et Rami Troudi (IIA3). Leur présence illustre la dimension internationale acquise par le club et la qualité de la formation technique fournie par l’institut.

Cette récompense est une première historique pour la Tunisie dans le domaine des clubs étudiants en robotique. Elle renforce la visibilité internationale des compétences tunisiennes en technologies robotiques et crée un puissant effet d’entraînement pour les établissements d’enseignement supérieur locaux.

La reconnaissance par IEEE RAS valide aussi les efforts nationaux en innovation, en formation pratique et en partenariats internationaux.

Outre la fierté symbolique, le titre ouvre des opportunités concrètes : invitations à des collaborations internationales, accès à des réseaux de recherche et renforcement des partenariats industriels.

Le succès de l’INSAT devrait stimuler la création de nouveaux projets étudiants, attirer des financements et renforcer la participation tunisienne aux compétitions et conférences mondiales de robotique.

Ainsi victoire de l’INSAT au titre de « Best IEEE RAS Student Chapter in the World » lors de l’ICRA 2026 marque un jalon majeur pour la robotique Tunisie. Elle témoigne du dynamisme des étudiants, de la qualité des initiatives locales (NRW, MENA SYP, compétitions internationales) et de la capacité de l’INSAT à rayonner sur la scène mondiale. Ce succès historique promet de nouvelles avancées pour la communauté robotique tunisienne et constitue une source d’inspiration pour les générations à venir.

ICRA ou International Conference on Robotics and Automation est une conférence annuelle où chercheurs, ingénieurs et industriels présentent les dernières avancées en robotique, IA embarquée, perception, manipulation, drones et systèmes autonomes. Elle est considérée comme une référence mondiale pour publier des travaux de haut niveau.

Tekiano