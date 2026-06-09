BridgeTech : la plateforme tuniso-américaine au service des diplômés et startups et tunisiennes

La plateforme BridgeTech est un outil numérique destiné à rapprocher les entreprises américaines des talents tunisiens, des startups innovantes et des jeunes diplômés universitaires. L’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a officiellement confié la gestion de cette plateforme à AmCham l’American Chamber of Commerce in Tunisia.

Financée par les États-Unis, cette plateforme vise à faciliter le recrutement de compétences tunisiennes qualifiées, tout en permettant aux entreprises américaines d’identifier de nouveaux partenaires commerciaux et des opportunités de croissance. BridgeTech se présente ainsi comme un véritable pont économique et technologique entre la Tunisie et les États-Unis.

Lors de la cérémonie de remise de la plateforme, Bill Bazzi a salué une initiative « prometteuse » qui profitera à la fois aux startups tunisiennes, aux jeunes diplômés et aux entreprises américaines actives dans l’économie numérique. Selon lui, BridgeTech contribuera à améliorer l’employabilité des jeunes Tunisiens et à créer des viviers de talents adaptés aux besoins du marché international.

L’ambassadeur a également encouragé les entreprises américaines et les membres de l’AmCham à utiliser activement cette plateforme pour recruter des compétences tunisiennes, développer des collaborations commerciales et lancer de nouveaux partenariats d’innovation. Il estime que cette initiative renforcera durablement les relations économiques entre les deux pays et favorisera une prospérité partagée.

De son côté, le président de l’AmCham, Marouane Ben Jemaa, a rappelé que cette plateforme s’inscrit dans une volonté commune des autorités tunisiennes et américaines de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux. Lancée en partenariat avec l’ambassade des États-Unis et le ministère tunisien des Affaires étrangères, BridgeTech permettra notamment de connecter directement les universités tunisiennes et leurs jeunes talents avec des entreprises américaines intéressées par le marché tunisien.

La plateforme a été développée dans le cadre du projet « Promoting Innovation in the Startup Ecosystem » (PromISE), financé par les États-Unis à hauteur de 3,3 millions de dollars et mis en œuvre par Deloitte entre 2019 et 2026. Ce programme a déjà permis à plusieurs startups tunisiennes de participer à de grands salons américains comme SelectUSA Investment Summit et le Consumer Electronics Show.

Parmi les success stories figure la startup tunisienne « Food for Futur », fondée par Inasaf Ayari. L’entreprise a développé une machine intelligente baptisée SPIRAW permettant de cultiver la spiruline à domicile. Grâce au programme PromISE et à BridgeTech, la startup ambitionne désormais de conquérir le marché nord-américain et a déjà recruté deux ingénieurs tunisiens via la plateforme.

Tekiano avec TAP