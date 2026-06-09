Le film Sink de Zain Duraie, tanit de Bronze des JCC 2025 projeté en Tunisie

La société Easy Distribution annonce la projection exclusive en Tunisie du film Gharaq (Sink), réalisé par la cinéaste jordanienne Zain Duraie, du 8 au 14 juin 2026 dans plusieurs salles et espaces culturels du pays.

Présenté lors des Journées cinématographiques de Carthage 2025, ce long-métrage dramatique a marqué les festivaliers par la profondeur de son sujet et la sensibilité de sa mise en scène et a réussi à rafler le Tanit de Bronze.

Avec Gharaq (Sink), Zain Duraie explore avec sobriété et émotion les troubles de la santé mentale à travers la relation bouleversante entre une mère et son fils adolescent.

Le film suit Nadia, une mère qui tente désespérément d’aider son fils Basil après une crise inquiétante ayant conduit à sa suspension. Convaincue qu’il traverse simplement une période difficile, elle refuse d’abord de voir les signes alarmants de la dégradation psychologique de son enfant.

Peu à peu, le déni, l’épuisement et l’amour inconditionnel la plongent dans une spirale dramatique où la catastrophe semble inévitable.

Porté par les performances remarquées de Clara Khoury, Mohammad Nizar et Wissam Tobaileh, le film aborde un sujet encore rarement traité dans le cinéma arabe contemporain : la souffrance psychique et ses répercussions sur la cellule familiale.

Grâce à une atmosphère sombre et immersive, la réalisatrice réussit à offrir une œuvre humaine et poignante qui interroge les limites de l’amour parental face à la maladie mentale.

D’une durée de 1h27, Gharaq (Sink) est une coproduction entre la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar et la France. Le film sera projeté du 8 au 14 juin 2026 à l’Institut français de Tunisie, Pathé Tunis City, Pathé Mall of Sousse, l’Espace Hammamet Art et Culture ainsi qu’à l’espace Jeelen de Nabeul.

Tekiano avec communiqué