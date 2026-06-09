Les Journées Théâtrales 77 prennent une dimension internationale dans une 12e édition au Cinémadart Carthage

Les Journées Théâtrales 77 ouvrent leur programmation à l’international pour la première fois depuis leur lancement en 2016.

La 12e édition des Journées Théâtrales 77 se déroule du 10 au 20 juin 2026 au Cinémadart Carthage et accueillera des artistes, metteurs en scène, universitaires et créateurs venus notamment de Palestine (invitée d’honneur) ainsi que de Jordanie et d’Égypte.

L’événement, créé en 2016 par le metteur en scène tunisien Moez Gdiri, s’est imposé comme un lieu dédié à la création contemporaine, à la formation et à la réflexion sur les arts vivants. Après onze éditions à vocation nationale, le festival affirme son ambition de devenir une plateforme d’échanges artistiques dans le monde arabe.

Cette année, la programmation se veut dense et plurielle avec des spectacles de théâtre, performances chorégraphiques, résidences artistiques, formations spécialisées et master class destinées aux étudiants et aux professionnels du secteur culturel.

Du 10 au 20 juin 2026 le public pourra découvrir des spectacles et des créations chorégraphiques au Cinémadart Carthage. Pas moins de 23 spectacles tuniso-arabes sont attendus. La présence palestinienne marquera fortement l’édition 2026.

Il sera présenté le spectacle « O », projet de fin d’études de la deuxième promotion de l’École 77, ainsi que des pièces et créations chorégraphiques tunisiennes et arabes, parmi lesquelles « Flagg », « Hizam » et « Entre deux traces ».

L’écrivain, comédien et metteur en scène Ghannam Ghannam, figure majeure du théâtre arabe contemporain, fera partie des invités d’honneur. Son spectacle « Bi Oum Aïni – 1948 » apportera une parole de mémoire et de résistance culturelle, rappelant le rôle central de l’art comme vecteur d’expression et de transmission.

La formation occupe une place centrale dans cette édition. Du 17 au 19 juin, le Jordanien Mondher Khalil Mustafa animera un atelier intensif dédié au court métrage et au cinéma mobile, alliant théorie et pratique pour initier les participants aux nouvelles écritures visuelles et aux techniques contemporaines de réalisation. Moez Gdiri accompagnera les travaux autour de la direction d’acteurs et du jeu scénique.

Le festival proposera également une résidence en danse traditionnelle dirigée par la chorégraphe Chaïma Aouni et le performeur Haythem Boughalmi. Plusieurs espaces de réflexion seront organisés pour questionner les enjeux du théâtre et du cinéma arabes contemporains.

Ghannam Ghannam animera une master class sur l’identité du théâtre arabe, tandis que l’universitaire égyptienne Mona Sabban interviendra sur les réalités et les défis de l’industrie cinématographique arabe.

Parmi les nouveautés, le lancement du « LAB 77 , une plateforme de création dédiée aux jeunes auteurs et metteurs en scène. Pendant dix jours, des projets artistiques seront développés avec les étudiants de l’École 77, avant une présentation prévue en octobre.

Programme des journées théâtrales 77 du 10 au 20 juin 2026:

Le festival rendra aussi hommage à des figures emblématiques du théâtre tunisien et de la critique théâtrale : Mouna Noureddine, Taoufik Jebali, Mohamed Moumen, Faouzia Mezzi et Lotfi Arbi Snoussi. Un hommage particulier sera consacré à Ghannam Ghannam pour l’ensemble de sa carrière artistique.

Tekiano