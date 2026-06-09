Météo en Tunisie : hausse des températures

La Météo en Tunisie se distingue par une hausse des températures mardi 09 juin 2026. Le temps est peu nuageux sur la plupart des régions à quelquefois plus nuageux sur les hauteurs ouest du nord et du centre.

Le vent est de secteur est relativement fort à la fin de la journée au sud. Des vents de sable locaux souffleront à l’extrême sud et vent faible à modéré sur le reste des régions. La mer est peu agitée à localement agitée au golf de Gabès et au Golf de Hammamet.

Les températures sont en hausse avec des maximales situées entre 31 et 36 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 41 degrés sur le reste des régions avec des coups de sirocco.