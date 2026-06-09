Spectacle Pleurer au bord de la mer : une création théâtrale immersive avec des artistes venues des deux rives de la Méditerranée

Pleurer au bord de la mer (Græder ved havet – Crying By The Sea), est un spectacle théâtral méditerranéen entre poésie, mémoire et émotions attendu du 11 au 14 juin 2026 au Kef. Le public est invité à découvrir une création théâtrale immersive et profondément humaine qui réunit artistes, participant·e·s et voix venues des deux rives de la Méditerranée.

Né d’une collaboration artistique entre le Théâtre Teaterøen de Copenhague et le Théâtre de Poche du Kef, ce spectacle propose une expérience scénique singulière mêlant théâtre collectif, expression corporelle et poésie contemporaine.

Le projet rassemble également des artistes et passionnés de théâtre originaires de Copenhague, Jendouba et Tunis autour d’une création interculturelle riche en émotions.

Au cœur de cette œuvre, l’eau devient un puissant symbole de mémoire, de transformation et de lien entre les peuples. Le spectacle raconte comment elle circule dans les corps, se transforme en nuages et traverse les mers, tout en questionnant les frontières physiques et humaines qui séparent les individus.

Portée par une poésie collective vibrante, la création puise sa force dans les récits personnels et les expériences partagées des participant·e·s. Le texte du spectacle est le résultat de trois années de rencontres, d’ateliers et d’échanges organisés en Tunisie, au Danemark, en Angleterre et dans d’autres pays méditerranéens.

Présenté en arabe tunisien, en danois et en anglais, « Pleurer au bord de la mer » dépasse les barrières linguistiques pour offrir une réflexion sensible sur l’identité, l’exil, la mémoire et les liens humains.

Tekiano