Chery Tunisie déploie trois nouveaux modèles sur le marché

La marque automobile Chery, représentée en Tunisie par son importateur officiel STA (Société Tunisienne d’Automobiles), poursuit une dynamique de développement particulièrement soutenue sur le marché automobile tunisien et confirme sa montée en puissance avec une progression régulière de ses ventes lui permettant d’atteindre aujourd’hui la troisième place toutes marques confondues.

Cette performance s’appuie sur une stratégie produit ambitieuse et un rythme de lancement inédit qui a permis l’introduction de six nouveaux modèles en l’espace de six mois, illustrant la volonté de la marque de renouveler en profondeur son offre et de répondre aux nouvelles attentes des clients en matière de design, de technologie et de sécurité.

M. Aymen Ben Tili, Directeur Général adjoint de la STA, illustre la constance et la solidité de la marque et sa stratégie : « Cette montée en gamme s’appuie sur les fondamentaux solides du constructeur qui s’impose comme la première marque automobile chinoise à s’être internationalisée dès 2016, comme le premier exportateur automobile chinois à l’échelle mondiale et comme un acteur ayant dépassé les six millions de véhicules vendus dans le monde ».

M. Shu Xueming, Assistant du Président de Chery International, en visite à Tunis, a confirmé pour sa part que le partenariat entre la STA et la maison-mère de Chery a progressé de 70% en 2025 et déjà de 40% sur les 4 premiers mois de l’année en cours.

Trois modèles complémentaires

Le plan de lancement 2026 a débuté en mars avec le Tiggo 7 PHEV, suivi en avril par le i03 EV, puis en mai par le Tiggo 8 PHEV, avant de franchir une nouvelle étape majeure aujourd’hui avec l’enrichissement de la gamme à travers trois nouveaux modèles complémentaires qui sont le Tiggo 9 PHEV, le Tiggo 4 HEV et l’Arrizo 8 PHEV, venant ainsi compléter une offre désormais plus large et plus complète.

Ces nouveautés répondent à plusieurs objectifs stratégiques visant à renouveler la gamme dans son ensemble, à consolider l’image de Chery en l’alignant sur les standards internationaux actuels en matière de technologies embarquées et de sécurité notamment avec les systèmes ADAS de niveau 2, ainsi qu’à renforcer la présence de la marque sur de nouveaux segments du marché tunisien.

« Au cœur de cette transformation, la technologie CSH Chery Super Hybrid occupe une place centrale en incarnant la nouvelle génération de motorisations hybrides développées par le constructeur et en apportant une réponse concrète aux enjeux d’efficacité énergétique et de performance », déclare M. Lamine Abassi, Directeur Commercial et Marketing de la STA Chery.

En Tunisie, Chery a également franchi un cap significatif avec plus de 3700 véhicules vendus en 2025, confirmant ainsi l’adhésion croissante des clients à la marque et à ses produits.

Dans ce contexte de forte dynamique, Chery et STA réaffirment leur engagement à long terme sur le marché tunisien avec la volonté de poursuivre l’introduction d’innovations et de nouveaux modèles afin d’accompagner durablement la transformation du paysage automobile local.

Zoom sur les 3 dernières nouveautés dévoilées par Chery Tunisie :

Chery Tiggo 9 PHEV :

Ce grand SUV familial à 7 places fait office de vitrine technologique grâce à une motorisation hybride rechargeable de premier ordre. Il associe un bloc thermique 1,5L Turbo essence de 143 Ch. Din. (couple de 215 Nm) à un ensemble performant de 3 moteurs électriques développant 340 kW (462 Ch. Din.) et un couple instantané de 700 Nm.

Cette configuration, couplée à une transmission intégrale 4X4 et une boîte de vitesses DHT, délivre une puissance maximale combinée de 605 Ch. Din. (445 kW) et un couple maximal phénoménal de 915 Nm.

Malgré son gabarit, le véhicule affiche une puissance fiscale de 7 CV et abat le 0 à 100 km/h en seulement 5,4 secondes. Sa batterie de 34,4 kWh (107 Ah) lui confère une autonomie de 170 km en mode 100% électrique pour une consommation électrique WLTP de 18 kWh/100 km, et profite d’une recharge rapide en courant continu (DC 40 kW) en à peine 18 minutes.

En parallèle, le Tiggo 9 PHEV déploie un équipement ultra-complet axé sur la sécurité de Niveau 2 et le confort digne d’une classe affaires. La dotation de sécurité comprend notamment 10 airbags, des aides au maintien dans la voie (LDW, LDP), des assistances en embouteillage (TJA) et un freinage anti-collision actif avant et arrière.

À l’intérieur, l’expérience numérique s’organise autour d’un grand écran central tactile de 15,6 pouces, d’un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces, d’un affichage tête-haute et d’un système audio de marque Sony de 14 haut-parleurs. Le bien-être à bord est total avec une sellerie en cuir, un toit panoramique ouvrant, un double vitrage intégral pour une insonorisation renforcée, ainsi que des sièges avant massants, ventilés et chauffants (incluant la fonction Queen seat avec repose-pieds pour le passager), sans oublier une deuxième rangée également chauffée, ventilée et à réglage électrique.

Chery Tiggo 4 HEV :

Ce SUV compact à 5 places, proposé au tarif compétitif de 79 900 DT, se dote d’une motorisation hybride auto-rechargeable (non rechargeable) particulièrement performante pour son segment. Son groupe motopropulseur associe un bloc thermique de 1,5L développant 96 Ch. Din. (couple de 120 Nm) à un moteur électrique de 150 kW, soit 204 Ch. Din., pour un couple instantané de 310 Nm.

Gérée par une boîte de vitesses DHT en configuration traction, cette synergie délivre une puissance maximale combinée de 204 Ch. Din. et un couple maxi de 310 Nm. Grâce à cette configuration, le véhicule affiche une puissance fiscale de 5 CV, réalise le 0 à 100 km/h en 8,9 secondes et limite sa consommation mixte à seulement 5,4 L/100 km, bien épaulé par une batterie de 1,84 kWh qui récupère l’énergie au freinage.

Côté équipements, le Tiggo 4 HEV surprend par sa richesse technologique axée sur la sécurité et la vie à bord. Il intègre un système de conduite autonome de Niveau 2 doté d’aides actives avancées, telles que l’assistant de conduite en embouteillage (TJA), le maintien dans la voie (LDW, LPA), la surveillance des angles morts (BSD) et une caméra à vue panoramique 360°.

L’habitacle moderne met en scène un grand double écran de 20,5 pouces (combinant instrumentation et écran central tactile), un chargeur sans fil de 50W et des lumières d’ambiance LED multi-couleurs. Le confort au quotidien est assuré par une sellerie en cuir synthétique avec un siège conducteur à réglages électriques, un volant sport en cuir, une climatisation automatique bi-zone ainsi qu’un toit panoramique ouvrant avec pare-soleil électrique.

Chery Arrizo 8 PHEV :

Cette berline routière à 5 places se distingue par sa motorisation hybride rechargeable de pointe qui associe un bloc thermique de 1,5L Turbo (1499 cm³) de 143 Ch. Din. et 205 Nm à un moteur électrique de 150 kW (204 Ch. Din.). Gérée par une boîte de vitesses DHT en configuration traction, cette synergie développe une puissance maximale combinée de 224 Ch. Din. pour un couple maxi de 295 Nm, conférant au véhicule une puissance fiscale de 7 CV et une vitesse de pointe de 180 km/h.

Sa batterie de 54 Ah (18,32 kWh) lui permet d’afficher une autonomie remarquable de 118 km en mode 100% électrique pour une consommation électrique WLTP de 13,8 kWh/100 km, tandis que sa recharge rapide (DC 40 kW) s’effectue en seulement 30 minutes.

Au-delà de ses performances, l’Arrizo 8 PHEV intègre une dotation technologique haut de gamme orientée vers la sécurité et le confort premium. Elle bénéficie d’une conduite autonome de Niveau 2 avec un arsenal de sécurité passive comprenant des airbags genoux (conducteur et passager) et un système de freinage anti-collision actif avant et arrière.

L’habitacle se digitalise autour d’un impressionnant double écran de 24 pouces et d’un système audio Sony à 12 haut-parleurs. Le confort y est particulièrement soigné avec une sellerie en cuir synthétique, des sièges avant ventilés et chauffants à mémoire pour le conducteur, des assises arrière chauffantes, un accoudoir avant réfrigéré, ainsi qu’un double vitrage à l’avant pour une insonorisation renforcée.

À PROPOS DE CHERY TUNISIE

La STA (Société Tunisienne d’Automobiles) est le concessionnaire officiel des véhicules Chery en Tunisie. En 2025, Chery s’est hissée parmi les trois marques de voitures particulières les plus vendues en Tunisie, affichant une croissance exceptionnelle de +70 % par rapport à 2024. Cette performance est portée par la gamme Tiggo, reconnue pour sa diversité, sa fiabilité et ses standards élevés en matière de sécurité.

Le réseau Chery, basé sur la proximité, permet à la marque de rester au plus près de ses clients, avec 8 agences opérationnelles actuellement à Tunis (Aïn Zaghouan, Ben Arous et La Charguia), Nabeul, Akouda, Sfax (Bab Bhar & La Poudrière), Gabès et Djerba.

Communiqué