Concours Tunisie : le ministère de la Défense nationale recrute 320 agents

Le ministère de la Défense nationale annonce l’ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 320 ouvriers relevant des premier, troisième et cinquième sous-grades.



Selon le communiqué officiel, ces recrutements visent à renforcer les effectifs des structures administratives et techniques relevant du ministère de la Défense nationale. Les candidats intéressés peuvent postuler à un seul poste uniquement dans le cadre de ce concours externe sur épreuves et examens professionnels.

Le ministère précise que la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 3 juillet 2026. Les épreuves écrites et les examens professionnels débuteront à partir du 3 août 2026 et se poursuivront les jours suivants dans les locaux du ministère.

Les dossiers doivent être déposés directement ou envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction générale des affaires administratives et financières (Direction de la gestion du personnel)Base militaire d’El Omrane,Tunis 1005.

Plus d’informations sur le site site du ministère de la défense nationale tunisien.

Tekiano