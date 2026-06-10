Coupe du monde 2026 : calendrier complet, horaires tunisiennes et programme des matchs de la Tunisie

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 s’annonce historique. Organisée pour la première fois par trois pays les États-Unis, le Canada et le Mexique cette édition se déroule du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026 avec un format inédit à 48 équipes et 104 matchs.

Cette année huit nations arabes participent à la coupe du monde 2026 à savoir la Jordanie, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Maroc, l’Irak, la Tunisie et l’Algérie, une première dans l’histoire du mondial.

Les supporters tunisiens attendent avec impatience l’entrée en lice des Aigles de Carthage, qualifiés pour leur septième participation au Mondial. Placée dans le groupe F, la Tunisie devra affronter des adversaires redoutables : la Suède, le Japon et les Pays-Bas. (FIFA)

Coupe du monde 2026 : les dates clés

La compétition débutera le 11 juin 2026 au mythique stade Azteca de Mexico au Mexique et se terminera le 19 juillet 2026 avec la grande finale prévue à New York. Le tournoi se décline comme suit :

-Phase de groupes : du 11 au 27 juin

– Seizièmes de finale : du 28 juin au 3 juillet

– Huitièmes de finale : du 4 au 7 juillet

– Quarts de finale : du 9 au 11 juillet et demi-finales : les 14 et 15 juillet7

– Finale : le 19 juillet 2026

Les matchs de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 (heure tunisienne)

– Match Suède vs Tunisie lundi 15 juin 2026

Heure tunisienne : 05h00 au Stade : Monterrey (Mexique)

– Match Tunisie vs Japon dimanche 21 juin 2026

Heure tunisienne : 05h00 au Stade : Houston (États-Unis)

– Match Tunisie vs Pays-Bas vendredi 26 juin 2026

Heure tunisienne : 00h00 au Stade : Kansas City / Texas (USA)

Une Coupe du monde historique pour la Tunisie

La Tunisie participera à sa septième Coupe du monde après les éditions de 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022. Les Aigles de Carthage ont réalisé des éliminatoires remarquables avec une défense particulièrement solide et une qualification maîtrisée. (FIFA)

Cette édition 2026 représente une opportunité importante pour le football tunisien, qui espère franchir pour la première fois de son histoire le cap de la phase de groupes, guidée par son entraineur Sabri Lamouchi.

Calendrier complet de la COUPE DU MONDE 2026 — horaires des matchs de la coupe du monde Heure tunisienne ( PHASE DE GROUPES)

– Jeu 11 juin — 20h00 : Mexique vs Afrique du Sud (Gr. A)

– Ven 12 juin — 03h00 : Corée du Sud vs Rep. tchèque (Gr. A) / 20h00 : Canada vs Bosnie (Gr. B)

– Sam 13 juin — 02h00 : États-Unis vs Paraguay (Gr. D) / 20h00 : Qatar vs Suisse (Gr. B)

– Dim 14 juin — 23h00 : Brésil vs Maroc (Gr. C) / 02h00 : Haïti vs Écosse (Gr. C) / 05h00 : Australie vs Turquie (Gr. D) / 18h00 : Allemagne vs Curaçao (Gr. E) / 21h00 : Pays-Bas vs Japon (Gr. F)

– Lun 15 juin — 00h00 : Côte d’Ivoire vs Équateur (Gr. E) / 03h00 : Suède vs 🇹🇳 Tunisie (Gr. F) / 17h00 : Espagne vs Cap-Vert (Gr. H) / 20h00 : Belgique vs Égypte (Gr. G)

– Mar 16 juin — 23h00 : Arabie saoudite vs Uruguay (Gr. H) / 02h00 : Iran vs Nouvelle-Zélande (Gr. G) / 20h00 : France vs Sénégal (Gr. I)

– Mer 17 juin — 23h00 : Irak vs Norvège (Gr. I) / 02h00 : Argentine vs Algérie (Gr. J) / 05h00 : Autriche vs Jordanie (Gr. J) / 18h00 : Portugal vs Congo (Gr. K) / 21h00 : Angleterre vs Croatie (Gr. L)

– Jeu 18 juin — 00h00 : Ghana vs Panama (Gr. L) / 03h00 : Ouzbékistan vs Colombie (Gr. K) / 17h00 : Rep. tchèque vs Afrique du Sud (Gr. A) / 20h00 : Suisse vs Bosnie (Gr. B)

– Ven 19 juin — 23h00 : Canada vs Qatar (Gr. B) / 02h00 : Mexique vs Corée du Sud (Gr. A) / 20h00 : États-Unis vs Australie (Gr. D)

– Sam 20 juin — 23h00 : Écosse vs Maroc (Gr. C) / 01h30 : Brésil vs Haïti (Gr. C) / 04h00 : Turquie vs Paraguay (Gr. D) / 18h00 : Pays-Bas vs Suède (Gr. F) / 21h00 : Allemagne vs Côte d’Ivoire (Gr. E)

– Dim 21 juin — 01h00 : Équateur vs Curaçao (Gr. E) / 05h00 : 🇹🇳 Tunisie vs Japon (Gr. F) / 17h00 : Espagne vs Arabie saoudite (Gr. H) / 20h00 : Belgique vs Iran (Gr. G)

– Lun 22 juin — 23h00 : Uruguay vs Cap-Vert (Gr. H) / 02h00 : Nouvelle-Zélande vs Égypte (Gr. G) / 18h00 : Argentine vs Autriche (Gr. J) / 22h00 : France vs Irak (Gr. I)

– Mar 23 juin — 01h00 : Norvège vs Sénégal (Gr. I) / 04h00 : Jordanie vs Algérie (Gr. J) / 18h00 : Portugal vs Ouzbékistan (Gr. K) / 21h00 : Angleterre vs Ghana (Gr. L)

– Mer 24 juin — 00h00 : Panama vs Croatie (Gr. L) / 03h00 : Colombie vs Congo (Gr. K) / 20h00 : Suisse vs Canada (Gr. B) / 20h00 : Bosnie vs Qatar (Gr. B)

– Jeu 25 juin — 23h00 : Écosse vs Brésil (Gr. C) / 23h00 : Maroc vs Haïti (Gr. C) / 02h00 : Rep. tchèque vs Mexique (Gr. A) / 02h00 : Afrique du Sud vs Corée du Sud (Gr. A) / 21h00 : Équateur vs Allemagne (Gr. E) / 21h00 : Curaçao vs Côte d’Ivoire (Gr. E)

– Ven 26 juin — 00h00 : Japon vs Suède (Gr. F) / 00h00 : 🇹🇳 Tunisie vs Pays-Bas (Gr. F) / 03h00 : Turquie vs États-Unis (Gr. D) / 03h00 : Paraguay vs Australie (Gr. D) / 20h00 : Norvège vs France (Gr. I) / 20h00 : Sénégal vs Irak (Gr. I)

– Sam 27 juin — 01h00 : Cap-Vert vs Arabie saoudite (Gr. H) / 01h00 : Uruguay vs Espagne (Gr. H) / 04h00 : Égypte vs Iran (Gr. G) / 04h00 : Nouvelle-Zélande vs Belgique (Gr. G) / 22h00 : Panama vs Angleterre (Gr. L) / 22h00 : Croatie vs Ghana (Gr. L)

– Dim 28 juin — 00h30 : Colombie vs Portugal (Gr. K) / 00h30 : Congo vs Ouzbékistan (Gr. K) / 03h00 : Algérie vs Autriche (Gr. J) / 03h00 : Jordanie vs Argentine (Gr. J)

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