L’Institut Cervantès de Tunis présente l’exposition “De l’exode et du vent” à la Médina de Tunis en partenariat avec la Municipalité de Tunis.

L’exposition “Del éxodo y del viento. El exilio español en el Magreb (1939-1962)” traduit par “De l’exode et du vent. L’exil espagnol au Maghreb (1939-1962) ” est prévue du 19 juin au 15 juillet 2026 à l’Espace Culturel Municipal Sainte-Croix à la Médina de Tunis.

L’institut culturel espagnol en Tunisie indique que public amateur d’arts et d’histoire, d’exil et de relations entre les deux rives de la Méditerranée pourra découvrir lors de cette exposition en entrée libre les œuvres présentées du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h30.

Tekiano