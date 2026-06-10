Météo en Tunisie : cellules orageuses avec pluies sur les régions du centre et localement sur le nord

La Météo en Tunisie est favorable à l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur les régions du centre et localement sur le nord du pays dans l’après-midi du mercredi 10 juin 2026, selon l’institut national de météorologie.

Ces pluies seront parfois abondantes, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan et Zaghouan, où les cumuls maximaux devraient varier entre 20 et 40 millimètres.

Les orages pourraient également être accompagnés de chutes de grêle et de fortes rafales de vent lors du développement des cellules orageuses.

Le temps est partiellement nuageux sur la plupart des régions et le vent est de secteur sud sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud. Il sera assez fort près des côtes nord et faible à modéré ailleurs.

Dans l’après-midi, il s’orientera au secteur nord sur le nord du pays et se renforcera pour dépasser 60 km/h sous forme de rafales lors des orages. Mer agitée à forte sur le nord, et peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales sont situées entre 30 et 35°C sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 36 et 40°C ailleurs, avec apparition locale du sirocco.