Tunisie – Bac 2026 : épreuves d’Anglais pour toutes les sections

Les futurs bacheliers tunisiens ont passé en ce dernier jour du baccalauréat tunisien 2026, l’épreuve d’anglais mercredi 10 juin. Cet examen clôture la session principale du Bac 2026 en Tunisie.

Nous partageons avec vous dans ce qui suit les polycopies de l’épreuve Anglais du bac tunisien 2026, relatives à toutes les sections.

Epreuve Anglais – Sections scientifiques (Mathématiques, sciences expérimentales, sciences informatiques et économie et gestion) – Bac 2026

Epreuve Anglais – Section Lettres – Bac 2026

Epreuve Anglais – Section Sciences Techniques – Bac 2026

Epreuve Anglais – Section Sport – Bac 2026

Les résultats de la session principale du bac tunisien 2026 session principale seront proclamés mardi 23 juin 2026.

Tekiano