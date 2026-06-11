Le cirque Paparouni lance le festival international d’art du cirque et des arts de la rue 2026 qui fera le tour de la Tunisie. Le festival sillonnera 12 gouvernorats tunisiens au rythme du cirque contemporain du 11 au 28 juin 2026.

Cette 9e édition du Festival international d’art du cirque et des arts de la rue est organisée sous le slogan ‘Le cirque de demain commence aujourd’hui’. Des artistes et créateurs venus de plus de dix pays seront réunis à travers une programmation itinérante mêlant spectacles de cirque contemporain, arts de la rue, parades et animations dans les espaces publics.

Avec cette nouvelle édition, le festival confirme sa volonté de promouvoir la décentralisation culturelle et de renforcer la place de la Tunisie comme destination internationale des arts vivants.

Organisé par l’Association Paparouni des arts du cirque, en partenariat avec l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et les délégations régionales des affaires culturelles, le festival traversera les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Bizerte, Nabeul, Le Kef, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan, Siliana, Sfax et Sousse.

Cette présence dans plusieurs régions du pays permettra au public tunisien de découvrir les nouvelles tendances du cirque contemporain et des arts de la rue, tout en favorisant les échanges culturels entre artistes tunisiens et internationaux.

Cette édition 2026 accueillera des participants venus d’Espagne, d’Argentine, d’Italie, de France, du Chili, de Guinée, de Mauritanie, d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.

L’ouverture officielle est prévue pour jeudi 11 juin sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis avec de grandes parades et des spectacles en plein air. La cérémonie de clôture se déroulera le 28 juin dans le gouvernorat de Ben Arous.

Le programme prévoit également un village itinérant des arts, une résidence artistique internationale à la Maison de la culture Ibn Rachiq à Mohammedia ainsi qu’un camp artistique à Bizerte. Parmi les temps forts figure aussi la troisième édition du concours national des arts du cirque organisée au Temple des Eaux de Zaghouan.

Le calendrier officiel du festival débutera à Tunis avant de poursuivre sa tournée dans plusieurs régions du pays : Bizerte le 13 juin, Nabeul le 14 juin, Le Kef le 15 juin, puis Sidi Bouzid, Kairouan et Zaghouan. Le spectacle « Jungle Book » sera présenté le 21 juin à Radès avant les représentations prévues à Siliana, Sfax, Ariana et Ben Arous.

circuits touristiques et culturels seront également organisés afin de faire découvrir le patrimoine tunisien aux invités étrangers et aux participants du festival.

Créé en 2018, le Festival international d’art du cirque et des arts de la rue s’est imposé au fil des éditions comme un rendez-vous majeur des arts vivants en Tunisie. À travers sa programmation internationale et son ancrage régional, il ambitionne de soutenir la création artistique, d’encourager la mobilité des artistes et de promouvoir le tourisme culturel à l’échelle nationale et internationale.

Tekiano