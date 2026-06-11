Le CMAM lance une plateforme de réalité virtuelle pour valoriser le patrimoine musical tunisien

Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) a franchi une nouvelle étape dans la préservation du patrimoine culturel tunisien en lançant, mercredi 10 juin 2026, une plateforme innovante de réalité virtuelle et augmentée (VR/XR) au sein du palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd.

Cette initiative ambitieuse vise à numériser, sauvegarder et promouvoir le patrimoine musical tunisien et arabe grâce aux technologies immersives.

Développé avec le soutien de l’ambassade des États-Unis en Tunisie, ce projet offre aux visiteurs une expérience immersive de 15 minutes retraçant notamment l’histoire du célèbre Congrès de la musique arabe organisé au Caire en 1932.

Grâce à des modélisations 3D et des contenus interactifs, les utilisateurs peuvent découvrir plusieurs figures emblématiques de la musique tunisienne et arabe, parmi lesquelles le baron Rodolphe d’Erlanger, Mannoubi Snoussi, Khemaïs Tarnane et Ahmed El Wafi.

La plateforme a été inaugurée en présence de l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, et de la directrice générale du CMAM, Saloua Ben Hafaiedh. Le projet a bénéficié d’un financement du Fonds des ambassadeurs américains pour la préservation culturelle (AFCP), sous la supervision du ministère tunisien des Affaires culturelles.

Sur le plan technique, la conception a été confiée au Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) ainsi qu’à la startup tunisienne Tynass IT, spécialisée dans les technologies immersives. Cette jeune entreprise, labellisée Startup Act, s’est notamment distinguée grâce à son application culturelle “Tynass Trips – Biben El Medina”, dédiée au tourisme patrimonial.

Afin d’assurer la fiabilité scientifique et historique des contenus, le projet a mobilisé des experts en réalité virtuelle, des musicologues ainsi que des spécialistes du patrimoine culturel. L’objectif est de proposer une expérience fidèle à l’histoire de la musique tunisienne tout en la rendant accessible à un large public.

Lors de l’inauguration, l’ambassadeur américain a souligné l’importance des nouvelles technologies dans la préservation du patrimoine culturel tunisien et dans sa diffusion à l’international. De son côté, Saloua Ben Hafaiedh a insisté sur l’engagement du CMAM en faveur de la documentation et de la valorisation du patrimoine musical tunisien à travers des outils numériques modernes.

Le projet met également en lumière le fonds musical de Rodolphe d’Erlanger, inscrit depuis mai 2023 au registre « Mémoire du monde » de l’Unesco. Ce fonds exceptionnel rassemble des archives rares et des transcriptions uniques de traditions musicales aujourd’hui disparues ou méconnues.

Disponible en dialecte tunisien, en français et en anglais, cette visite virtuelle confirme la volonté du CMAM d’ouvrir le patrimoine musical tunisien au monde entier grâce aux innovations numériques.

Tekiano