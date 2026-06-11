Météo en Tunisie : cellules orageuses locales accompagnées de pluies au centre et au sud

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies faibles le matin sur le centre et nuages passagers sur le reste des régions, devenant progressivement plus denses, l’après-midi du jeudi 11 juin 2026 sur les régions ouest du centre et du sud.

Apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies au centre et au sud. Ces pluies concerneront progressivement quelques régions de l’est avec des chutes de grêles par endroits.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, fort près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable, et faible à modéré ailleurs. Mer très agitée à houleuse sur le nord.

Les températures sont en baisse avec des maximales comprises entre 25 et 30 degrés sur le nord, aux alentours de 23 degrés sur les hauteurs ouest, entre 31 et 36 degrés sur le reste des régions et atteignant 41 degrés sur le sud-ouest et dans l’extrême sud avec vent de sirocco.