Ouverture des inscription pour l’Université d’été de la langue arabe destinée aux étudiants tunisiens faisant partie des TRE

L’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE) organise du 02 au 31 juillet 2026, l’Université d’été de la langue arabe (saison estivale 2026), en partenariat avec l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes. Cette université cible les étudiants tunisiens résidant dans les pays ne parlant pas la langue arabe.

Afin de participer et s’inscrire à cette session, les personnes intéressées doivent effectuer une préinscription sur le site de l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes et transmettre à dossier à l’Office OTE avec les documents nécessaires.

L’Office prendra en charge 70 % des frais de formation, tandis que le participant s’engage à régler les 30 % restants, une fois le dossier accepté.

Tekiano