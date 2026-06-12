Festival de Musique Symphonique d’El Jem 2026 : une 39e édition riche en opéras, musique classique et créations symphoniques

La 39e édition du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem est prévue du 11 juillet au 15 août 2026, toujours dans le cadre majestueux de l’amphithéâtre romain d’El Jem ou colisée d’El Jem, classé patrimoine mondiale de l’UNESCO.

L’annonce officielle du programme a été faite lors d’une conférence de presse organisée le mercredi 11 juin au Musée d’El Jem Dar Africa, en présence des organisateurs, partenaires et représentants des médias. Le président de l’association organisatrice, Mabrouk Ayouni, a souligné la nécessité de renforcer les soutiens institutionnels et privés afin de garantir la pérennité de cet événement culturel majeur.

La conférence a été agrémentée d’une prestation musicale des instrumentistes Wassim Magni et Mehdi Trabelsi, avant de se clôturer par un extrait chorégraphique intitulé Orphée et Eurydice, inspiré des Journées romaines d’El Jem et mis en scène par le chorégraphe Jihad Chahider.

Dix spectacles internationaux au programme du Festival de Musique Symphonique d’El Jem 2026

Cette nouvelle édition proposera dix spectacles réunissant des artistes et orchestres venus de Tunisie, d’Italie, de France, d’Autriche et d’Espagne. Le festival accueillera notamment deux productions italiennes, trois tunisiennes, deux françaises, deux autrichiennes et une espagnole. Les représentations étrangères bénéficient du soutien des ambassades de leurs pays respectifs.

L’ouverture sera tunisienne et se fera samedi 11 juillet avec le spectacle opéra ‘Didon et Énée’, une production du Théâtre de l’Opéra de Tunis, une œuvre emblématique du compositeur britannique Henry Purcell, considérée comme l’un des chefs-d’œuvre du baroque et l’un des premiers opéras entièrement chantés de l’histoire britannique.

L’Opéra sera présentée dans une mise en scène et une chorégraphie d’Omar Rajeh et réunira le Ballet de l’Opéra de Tunis, l’Orchestre tunisien dirigé par le maestro Stéphane Viguier ainsi que les voix de l’Opéra de Tunis.

La clôture sera assurée samedi 15 aout par le violoniste autrichien Yuri Revich, qui revient à El Jem après avoir marqué l’édition 2025 aux côtés de l’Orchestre Symphonique Tunisien. Sa présence constitue l’un des temps forts de cette 39e édition.

Programme du 39ᵉ Festival International de Musique Symphonique d’El Jem

Du 11 juillet au 15 août 2026

– 11 juillet 2026 : Didon et Énée (Opéra) – Production du Théâtre de l’Opéra de Tunis,

– 15 juillet 2026 : Orchestre Symphonique de Sousse – Tarabiat Symphoniques avec Dorsaf Hamdani,

– 18 juillet 2026 : Camerata de Barcelone – Couleurs d’Espagne,

– 24 juillet 2026 : Orchestre l’Orphéon (France)1ʳᵉ partie : Concert dédié à Marcel Khalifé.

2ᵉ partie : Avec Mehdi Haddjeri Band et La Cité des Marmots du 93, Programme dédié aux géants de l’exil,

– 25 juillet 2026 : Orchestre l’Orphéon (France) – Le Boléro de Ravel et Shéhérazade de Rimski-Korsakov,

– 1ᵉʳ août 2026 : Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne (28e participation au festival),

– 6 août 2026 : OIDA Musique Cinéma – Cinecittà / Hollywood (Italie),

– 8 août 2026 : OIDA – Naples dans la Méditerranée : les plus belles chansons de Naples (Italie),

– 12 août 2026 : Orchestre Symphonique de Carthage,

– 15 août 2026 : Yuri Revich (violoniste) & The Sound en Concert (Autriche).

Les billets du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem 2026 seront bientôt en vente en ligne sur le site du festival festivaleljem.tn.

Tekiano