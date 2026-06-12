JCC 2026 : le réalisateur Mokhtar Ladjimi directeur de la 37e édition des Journées Cinématographiques de Carthage

Le Ministère des Affaires culturelles annonce la nomination du réalisateur Mokhtar Ladjimi, directeur de la 37ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) qui se tiendra du 12 au 19 décembre 2026, succédant à Tarek Ben Chaâbane.

Le réalisateur, scénariste et producteur Mokhtar Ladjimi et notamment le président fondateur du Master International Film Festival à Yasmine Hammamet. Il est né en 1957 à Monastir.

Il est diplômé du prestigieux Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC) à Paris et s’est impliqué très tôt dans le septième art en réalisant dès l’âge de 16 ans son premier court métrage, ” La Voyante” en 16 mm en 1975.

Reconnu pour la diversité de ses œuvres qui vont des documentaires explorant le patrimoine aux fictions ancrées dans l’histoire et la société tunisiennes, il a notamment écrit et réalisé le documentaire ” Le cinéma colonial ” “en 1997, suivi de son premier long métrage de fiction ” Noce d’été ” (Bab el Arch) en 2004.

Il a démarré sa carrière en tant que membre à la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs.

Entre les années 1980 et 1990, il a réalisé des courts et des moyens métrages en 16 et 35 mm, dont notamment Balle de sang, Satellite 7 et La Sentinelle et le chasseur. Il a aussi réalisé une série de documentaires parmi lesquels “La Nuit du henné”, “L’Orient des cafés”, “Mille et une danses orientales” et des longs métrages tels que “Dicta Shot ” en 2015.