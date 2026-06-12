La radio tunisienne passe à la transmission audio sur protocole Internet

Sept nouveaux studios numériques fonctionnant avec la technologie de transmission audio sur protocole Internet (IP) sont entrés en service, jeudi 11 juin 2026, au sein de la Radio tunisienne. Ces équipements concernent la Radio nationale, Radio Tunis Chaîne Internationale (RTCI), Radio Jeunes et radios régionales de Sfax, Monastir, Le Kef et Gafsa.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de la Présidente-directrice générale de la Radio tunisienne, Henda Ghribi, ainsi que de plusieurs cadres des radios nationales et régionales.

Dans son intervention, Henda Ghribi a souligné que ces nouveaux studios constituent un bond qualitatif dans le parcours de l’institution, grâce à l’intégration de l’expérience radiophonique aux technologies de pointe dans le domaine de la diffusion.

L’évolution rapide des réseaux sociaux et des récepteurs intelligents impose de nouvelles formes d’interaction avec les contenus radiophoniques, a-t-elle estimé.

La responsable a indiqué que ce projet est le plus grand de l’histoire de la Radio tunisienne sur les plans technique et financier, précisant qu’il vise à offrir aux auditeurs la meilleure qualité de diffusion possible.

Les nouveaux studios permettront, notamment, la diffusion simultanée en direct sur différentes plateformes de réseaux sociaux et offrira la possibilité de sélectionner instantanément les séquences les plus marquantes des interviews et des émissions.

Henda Ghribi a également affirmé que la Radio tunisienne est la station au niveau national à adopter cette technologie, soulignant que cette démarche s’inscrit dans une stratégie de modernisation du service public.

Cette technique de diffusion sera, dans une deuxième phase, généralisée à l’ensemble des radios de l’établissement. Il s’agit de la Radio Culturelle, Radio Zitouna, Radio Panorama et la radio locale de Kasserine.

Les studios portent les noms de grandes voix ayant marqué la mémoire collective des Tunisiens, à l’instar de Nabil Ben Zekri, Walid Tlili, Salah Jegham, Néjib Khattab, Faïka Mellouli et Houria Guelati.

Tekiano avec TAP