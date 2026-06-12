Le Forum arabe de la littérature pour enfants avec l’ATB ouvre sa 17e édition à Tunis

Partenaire fidèle des initiatives culturelles en Tunisie, l’Arab Tunisian Bank (ATB) renouvelle son soutien au Forum arabe de la littérature pour enfants, dont la 17e édition s’est ouverte ce vendredi 12 juin 2026 à la Cité de la culture Chedli Klibi à Tunis.

Placée sous le thème « Les structures narratives dans la littérature fictionnelle destinée à l’enfant arabe », cette manifestation culturelle se poursuivra jusqu’au samedi 13 juin 2026 avant de s’achever par la remise du prestigieux Prix Mustapha Azzouz de la littérature pour enfants.

Organisé par l’Association du Forum de littérature pour enfants, présidée par le professeur Mohamed Aït Mehoub, en partenariat avec l’ATB, l’événement rassemble des chercheurs, universitaires, écrivains et spécialistes venus débattre des évolutions de la littérature jeunesse arabe et de son rôle dans la formation des nouvelles générations.

À travers son engagement dans cette manifestation, l’ATB confirme sa volonté d’accompagner les projets éducatifs, culturels et intellectuels qui contribuent à l’épanouissement de la jeunesse et à la promotion de la lecture. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche durable de soutien aux initiatives favorisant la diffusion du savoir et le développement de la création littéraire.

Les travaux du forum ont débuté par une première séance scientifique présidée par le professeur Hassen Lachkar. La professeure Jalila Triter a ouvert les débats avec une communication consacrée aux dimensions soufies de la narration dans la littérature destinée aux enfants et aux adolescents.

Fathi Ben Maâmer a ensuite proposé une réflexion sur les transformations de l’écriture narrative dans la littérature jeunesse à travers une lecture critique de la nouvelle « Le Garçon à l’œil paresseux », lauréate du Prix arabe Mustapha Azzouz lors de l’édition précédente.

La matinée a également été marquée par plusieurs interventions portant sur la transmission des valeurs dans le roman d’apprentissage, l’œuvre d’Ahmed Chawqi destinée aux enfants ainsi que les spécificités du récit culturel dans les ouvrages jeunesse.

Les sessions de l’après-midi ont poursuivi la réflexion autour des structures narratives dans le roman destiné aux jeunes lecteurs et de l’expérience de l’écrivaine et journaliste Wahida El May dans le domaine de l’écriture pour enfants. Les échanges se sont ensuite concentrés sur la place du dialogue dans la littérature jeunesse arabe et sur l’utilisation du récit dans l’enseignement de la langue arabe.

Les activités de cette première journée se sont clôturées par une conférence du professeur Mongi Trabelsi consacrée à la figure du narrateur dans les contes pour enfants.

Le rendez-vous est désormais fixé à samedi 13 juin 2026 dans l’après-midi dans la salle Tahar Chériaa pour la cérémonie de remise du Prix Mustapha Azzouz.

Tekiano avec TAP