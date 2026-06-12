LG dévoile ses téléviseurs Micro RGB evo AI et Mini RGB evo AI 2026

LG Electronics (LG) annonce le lancement de sa nouvelle gamme de téléviseurs Micro RGB evo AI et Mini RGB evo AI 2026, conçue pour offrir une qualité d’image exceptionnelle grâce à une reproduction des couleurs plus pure, plus précise et plus naturelle.

Certifiés par TÜV Rheinland pour leur capacité à reproduire distinctement les couleurs rouge, verte et bleue, les nouveaux téléviseurs intègrent les dernières avancées de LG en matière de traitement d’image par intelligence artificielle, héritées de plus de 13 ans d’innovation OLED.

Le modèle phare Micro RGB evo AI (MRGB95) repose sur la technologie propriétaire Micro RGB et bénéficie d’une triple couverture colorimétrique à 100 % (BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB), associée au processeur Alpha 11 AI Gen3 pour une précision d’image optimale.

De son côté, la gamme Mini RGB evo AI étend cette expérience à un plus large public grâce à la technologie Tandem LED et à une double couverture colorimétrique à 100 % (DCI-P3 et Adobe RGB), offrant des couleurs riches, un contraste amélioré et une image plus immersive.

Les nouveaux téléviseurs prennent également en charge les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos, des taux de rafraîchissement pouvant atteindre 330 Hz pour le gaming, ainsi que le cloud gaming 4K HDR via GeForce NOW.

Grâce à la plateforme webOS 26 et à des fonctionnalités d’IA avancées, incluant Google Gemini et Microsoft Copilot, LG propose une expérience personnalisée, intuitive et sécurisée adaptée à chaque utilisateur.

Avec cette nouvelle génération de téléviseurs, LG réaffirme son engagement à repousser les limites de l’innovation en matière d’image, de son et d’expérience utilisateur.

Communiqué