Météo en Tunisie : ciel peu nuageux, températures en légère baisse

La Météo en Tunisie affiche un ciel peu nuageux, vendredi 12 juin 2026, sur l’ensemble des régions du pays. Les températures seront en légère baisse, les maximales seront comprises entre 27 et 32 degrés, dans les zones côtières et sur les zones hautes, entre 33 et 38 degrés, ailleurs, et à 40 degrés, à l’extrême sud.

Le vent soufflera du secteur nord, au nord et au centre, et du secteur Est au sud, relativement fort, près de côtes et au sud, avec des vents de sable, et faible à modéré, dans le reste des régions. Mer très agitée à agitée, selon l’Institut National de la Météorologie.