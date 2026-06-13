BSB Toyota Dévoile Simultanément le Nouveau RAV4 & l’Icône Électrique bZ4X 

BSB Toyota, représentant officiel de la marque japonaise en Tunisie, franchit une étape majeure sur le marché automobile tunisien .. Porté par le statut de leader mondial de l’hybride de Toyota, le concessionnaire insuffle une nouvelle dynamique à la mobilité locale en conjuguant renouvellement de ses icônes et transition vers le 100% électrique.

Dans le cadre d’un événement de lancement exclusif, BSB a dévoilé simultanément deux piliers de la stratégie de transition énergétique globale de la marque : la très attendue nouvelle génération du Toyota RAV4 hybride et le premier SUV 100% électrique, le révolutionnaire bZ4X.

Le Nouveau RAV4 : La réinvention de l’icône Hybride

Le Toyota RAV4, véritable best-seller et pionnier mondial des SUV, revient dans une toute nouvelle génération encore plus audacieuse. Arborant un design extérieur affirmé et profondément modernisé, il intègre la technologie hybride de pointe de Toyota. Alliant sobriété énergétique et performances de premier ordre, le nouveau RAV4 développe jusqu’à 230 ch et affiche une accélération de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes, modulable selon trois modes de conduite.

À bord, le véhicule associe un espace optimisé et une interface multimédia connectée et intuitive reposant sur un écran d’accueil configurable. La sécurité est quant à elle maximale grâce à l’arsenal d’aides actives Toyota Safety Sense de dernière génération.

Toyota bZ4X : Le Nouveau Jalon de la Technologie 100% Électrique

Premier modèle de la série “bZ” (Beyond Zero), ce SUV incarne la vision d’un avenir entièrement décarboné par Toyota. Reposant sur la plateforme dédiée e-TNGA (Toyota New Global Architecture), le bZ4X associe un design futuriste et aérodynamique à un habitacle de premier ordre.

En version traction, il est animé par un moteur électrique de 150 kW développant 227 ch et un couple de 268 Nm qui lui permet d’assurer une accélération de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. Doté d’un package de batterie de 73,11 kWh en brut , il promet une autonomie WLTP supérieure à 550 km, complétée par des technologies de recharge ultra-rapides

Disponibilité et tarifs

Affichant des tarifs compétitifs pour leur segment les deux nouveaux modèles phares de la marque sont proposés aux tarifs respectifs de 204800 DT pour le RAV4 et de 129800 DT pour le bZ4X. Les commandes sont ouvertes dès à présent dans toutes les concessions BSB Toyota.

Communiqué