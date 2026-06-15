La Tunisienne Wafa Mahjoub remporte la médaille de bronze aux épreuves de Karate One Premier League

La Tunisienne Wafa Mahjoub a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des -61 kg à l’issue des épreuves de la Karate One Premier League disputées dimanche 14 juin 2026 à Rabat, en battant la Japonaise Sawaki Mana (11-4).

La Karatéka Tunisienne s’était inclinée en demi-finale face à la Marocaine Sawsane Ben Chabab, future finaliste de la compétition derrière la Française Monica Arzoumanian.

Wafa Mahjoub avait terminé en tête du groupe 6 après avoir battu l’Égyptienne Noursine Ali et la Lettone Gervisa Peta, et fait match nul contre la Bélarusse Maria Azarava. Elle avait ensuite éliminé l’Allemande Douaa Rabhi en quart de finale.

La Karate One Premier League se déroule en plusieurs étapes annuelles. La sélection tunisienne a participé cette année aux étapes d’Istanbul et de Rome, mais a manqué celle de Leshan (Chine). La dernière étape s’est déroulée du 12 au 14 juin 2026 à Rabat.

Tekiano avec TAP