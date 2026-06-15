Le chanteur tunisien Kamel Raouf Nagati est décédé lundi 15 juin 2026 à l’âge de 88 ans. Figure marquante de la chanson tunisienne, le défunt laisse derrière lui un riche héritage musical qui a marqué plusieurs générations de mélomanes.

Le ministère des Affaires culturelles a rendu hommage dans un communiqué à ce chanteur et compositeur dont la carrière, jalonnée de succès et de créations originales, a contribué à enrichir le patrimoine musical tunisien.

Kamel Raouf Nagati est né à Tunis au sein d’une famille originaire de Kairouan. Il développe très tôt une passion pour le chant et la musique. Dès son plus jeune âge, il interprète des chansons égyptiennes avec un talent remarqué, ce qui lui vaut le surnom affectueux de Hamidou.

Malgré une carrière professionnelle menée parallèlement dans plusieurs entreprises et institutions publiques et privées, il n’abandonne jamais son rêve artistique. Le véritable tournant de sa carrière intervient lorsqu’il participe à un concert organisé par l’Association des anciens élèves du Collège Sadiki.

Retransmise en direct par la Radio tunisienne, cette prestation lui permet de remporter un prix qui lui ouvre les portes de la radio nationale. Il y enregistre alors sa première chanson, « Fi Ghaba Jmila Tlaqina », marquant le début d’une longue aventure musicale, lit-on dans le communiqué du ministère.

Au fil des années, Kamel Raouf Na­ga­ti se distingue par son ouverture sur différentes cultures musicales. Il connaît un grand succès grâce à plusieurs chansons interprétées en français, notamment « Yassmina », mais également en espagnol avec le célèbre titre « Guantanamera », devenu particulièrement populaire auprès de la jeunesse tunisienne durant les années 1970.

L’artiste laisse derrière lui un répertoire d’environ une centaine de chansons. Auteur et compositeur d’une grande partie de ses œuvres, il a collaboré avec de nombreux poètes et musiciens de renom.

Kamel Raouf a également marqué l’histoire de l’audiovisuel tunisien en participant, en 1966, à la première émission de variétés diffusée lors du lancement officiel de la télévision tunisienne. Son talent l’a conduit à se produire sur de nombreuses scènes en Tunisie et à l’étranger, notamment au Liban, en Égypte, au Maroc, en Libye, en France et aux États-Unis.

Paix à son âme.

Tekiano