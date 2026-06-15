Météo en Tunisie : ciel nuageux, orages attendus l’après-midi

La Météo en Tunisie affiche un ciel nuageux sur la plupart des régions à progressivement nuageux, l’après-midi du lundi 15 juin 2026, sur les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses.

Ces cellules orageuses seront accompagnées de pluies parfois intenses et de chutes locales de grêles. Les pluies concerneront les régions est en fin de journée et au cours de la nuit.

Les précipitations seront parfois abondantes, notamment dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Le Kef, Kasserine, Siliana et Zaghouan, où les cumuls les plus élevés varieront entre 20 et 40 mm, selon l’INM.

Vent de secteur sud virant progressivement vers le secteur est, relativement fort près des côtes, dépassant 70 km/h sous orages et faible à modéré à l’intérieur du pays. Mer peu agitée à agitée.

Les températures sont en baisse dans le nord et les hauteurs et en hausse ailleurs avec des maximales comprises entre 28 et 32 degrés dans les régions côtières et les hauteurs, entre 33 et 38 degrés dans le reste des régions et atteignant 41 degrés dans le sud-ouest.